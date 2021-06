Una mujer de 74 años que se encontraba internada en una clínica privada de Quilmes, apareció muerta en la vereda tras caer desde la ventana del primer piso. Familiares denuncian a la institución y piden que se investigue el hecho.



La denuncia fue radicada en la comisaría por los familiares de la mujer María Inés Beltrán, el pasado domingo luego de recibir un llamado a la madrugada por parte del personal de la clínica CENI S.A. que avisó lo sucedido.



El jueves de la semana pasada cuando la mujer concurrió con dolor abdominal a la clínica ubicada en Andrés Baranda 1.085, cerca de la zona céntrica de Quilmes, en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde le diagnosticaron cálculos en la vesícula, según contó a la prensa el hijo de la mujer, Mario.

"La iban a operar el lunes, y el domingo a la madrugada recibimos una llamada y al llegar mi mamá estaba tirada en la vereda, muerta. No hay explicación, dicen que mi mamá se quería escapar y eso no es lo que yo vi cuando estuve el sábado", añadió.Al respecto, el abogado de la familia,, confirmó que la causa aun no llegó a la fiscalía 4 del Departamento Judicial de Quilmes, que está a cargo de, aunque"No entendemos como una persona de 74 puede caer desde una ventana, y no podemos dejar de lado la responsabilidad civil, que comienza desde Pami que no permite elegir a las personas donde atenderse", explicó el letrado.

Por otra parte, el abogado de la familia dijo que " dese el primer día le dijeron que no le dejen su teléfono porque no había robos"."Nosotros vamos a pedir que declaren los pacientes que estaban en las habitaciones más cercanas para descubrir la verdad, pero", concluyó Morini.