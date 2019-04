Una mujer murió este lunes quemada en una vivienda del partido bonaerense de Lomas de Zamora y se investiga si se suicidó o fue víctima de un femicidio, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió en la mañana de esta jornada en una casa ubicada en Boulogne Sur Mer al 1800 del barrio Villa Galicia, en dicho partido de la zona sur del Gran Buenos Aires.



Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Vilma Fauda (55), tenía problemas psiquiátricos y vivía con su concubino, de 59 años, y la madre de éste, de 84, quien padece Alzheimer.



En ese marco, una vecina escuchó que Fauda dijo "lo voy hacer, lo voy hacer", tras lo cual su suegra le preguntó ¿"qué hiciste"?



Según las fuentes, la vecina llamó al número de emergencias 911 y el personal de la comisaría 8va. de Lomas de Zamora llegó al lugar a los pocos minutos.



Al ingresar al inmueble, los efectivos constataron que la mujer estaba prácticamente carbonizada en el patio de la vivienda.



En tanto, el concubino arribó a su casa y les comentó a los policías que se había dirigido a pagar unas cuentas a un banco.



La fiscal de Violencia de Género de Lomas de Zamora, Marcela Juan, fue convocada de inmediato e inspeccionó el lugar del hecho y dispuso una serie de medidas, entre las cuales pidió las cámaras de seguridad de la entidad bancaria para confirmar la versión del hombre.

Además, la funcionaria judicial estableció que ninguno de los ingresos había sido violentado.



Sin embargo, los investigadores no encontraron ningún frasco de alcohol ni el encendedor con el que encendió el fuego, por lo que no descartan la participación de un tercero.



"Vamos a esperar el resultado de la autopsia y otras medidas ya que si bien estamos investigando un femicidio no desechamos ninguna opción", dijo a Télam un vocero encargado de la pesquisa.

En tanto, el personal policial también corroboró que no había denuncias previas de la mujer fallecida contra su pareja por violencia de género.