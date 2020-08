Daiana el último 28 de mayo fue a hacer las compras familiares como hacía todos los días, pero a los pocos metros de su hogar en zona sur, fu. interceptada, la llevaron a un descampado y fue víctima de una violación en manada por tres hombres.

Vanesa, hermana de la víctima, habló con Crónica HD y dio detalles del ultraje, del cual hay tres sujetos involucrados en el hecho, uno de los cuales se encuentra detenido, uno prófugo y uno libre con orden de captura de la policía.

"Esto fue el 28 de mayo, a las 11.30 de la mañana, mi hermana salíó para ir al supermercado y a 3 cuadras de mi casa, la agarran dos personas, se la llevaron a un terreno baldío, donde abusaron de ella", afirmó.

"El que fue liberado tiene pedido de captura y está prófugo", afirma "Los violadores saltan la reja, entran a mi casa y nos amenazan", detalló.

.

Según dio a conocer la familiar de la víctima, no sólo las intimidan con estas acciones, sino que además se meten en el terreno de la familia de la víctima y le dejan cartas escritas.

Al escuchar esas palabras, fue la misma Daiana que se acercó al móvil y dio su valiente testimonio para aclarar ciertas situaciones que no la dejan vivir en paz.

.

El doloroso testimonio de Daiana, la joven violada

"Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros, quiero que miren esta cara, que no se la olviden", decía la joven mientras mostraba las fotos de uno de sus agresores. "Quiero si lo ven, que llamen a la policía, que no se lo olviden, es peligroso y está armado", afirmó.

"Al juez le quiero decir que todo lo que estoy viviendo junto con mi familia, es culpa de él", continuó. "Esa persona anda por mi casa, se mete a mi casa, me amenaza y me roba la poca tranquilidad que me dejó", agrega.

Daiana mostrando la primer nota de amenaza que le dejó el agresor que está prófugo. (Captura video).

"Lo único que quiero es verlo tras las rejas, no podemos dormir, tenemos que estar vigilando las 24 horas", prosiguió. "Diego Agüero se llama y tengo que estar haciendo todo esto para que alguien nos escuche", cerró sobre el tema.