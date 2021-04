En las últimas horas se viralizó un video de un hecho que ocurrió en la localidad de Maipú, en Mendoza, en donde el dueño de un campo atropelló con un tractor a uno de sus empleados, luego de discutir por una deuda.

Según se dio a conocer, el hecho tuvo lugar el pasado sábado por la tarde en la finca de José Sánchez, en donde se producen los productos que se comercializan bajo la firma Germinando S.A.

En ese lugar trabaja desde hace más de 4 años la familia Lamas, con la cual aparentemente el propietario del campo mantiene una gran deuda.

"La deuda que tienen los Sánchez con nosotros asciende a más de 2 millones de pesos", señaló en diálogo con Diario Mendoza Urbano Lamas, padre del joven que terminaría siendo atropellado por Sánchez.

"Me hicieron firmar un papel aprovechando que no sabía leer, ese papel luego de firmarlo me dijeron que era la renuncia al contrato", agregó.

Los propietarios de la finca les exigieron que se fueran de la casa y, ante la negativa de los Lamas porque no les querían abonar la deuda, se desató una gran discusión y fue en ese momento cuando el propietario del lugar tomó un tractor y atropelló al hijo de Urbano.

Tras el incidente, la familia Lamas continúa dentro de la finca a pesar de no tener ni luz ni agua, ya que denuncian que cortaron los servicios por orden de Sánchez.

La denuncia fue radicada en la fiscalía de Rodeo del Medio de Maipú, en la que la familia espera tener respuestas para poder salir adelante en medio de una situación de extrema vulnerabilidad.