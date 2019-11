Una mujer sufrió diversas heridas tras el brutal ataque de un motochorro en la ciudad de Córdoba, donde el delincuente le pateó la cabeza y le pisó la cara para intentar robarle la mochila, pero la resistencia de la víctima fue tan grande que se fue con las manos vacías. En tanto, el episodio quedó grabado en video y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Tan violenta fue la agresión que la mujer -Norma Moreno, de 58 años- terminó con la zapatilla del asaltante marcada en el rostro. “Me sorprendió el chico de atrás, me di vuelta porque pensé que era uno de mis hijos haciéndome una broma", contó, sin salir de su asombro, y añadió: “No lo puedo creer, era un robo. Estoy viviendo de nuevo”.

“Tenía la mochila con las dos correas puestas. Se me sale una y me queda enganchada la otra, por eso creo que no se la llevó: porque tironeaba, tironeaba”, dijo Moreno, quien sufrió la fisura de un dedo. “Yo me resistí porque son mis cosas. Plata no tenía, tenía mi abono porque voy a trabajar todos los días. A las 6 de la mañana tomo el colectivo para ir a Malagueño”, explicó.

La mujer dijo que "siento impotencia, no le iba a entregar mis cosas". "Yo estoy bien, tengo que volver el 28 de noviembre a ver cómo está mi dedo y mi nariz", agregó Norma consultada sobre cuándo tiene que volver al hospital.

Las marcas del atraco. (Twitter).

El ladrón, de no más de 16 años, huyó en moto junto a un cómplice. Solo le pudo llevarse el celular de la mujer. Poco después del brutal ataque a la vecina del barrio cordobés de Empalme, perpetró otro asalto. En el forcejeo al asaltante se le cayó el teléfono de Norma y ella pudo recuperarlo.

Por otra parte, la policía cordobesa trabaja con las imágenes captadas por las cámaras zonales, para poder identificar al delincuente y su cómplice.