Tres mujeres y tres hombres de nacionalidad brasileña fueron detenidos por la muerte de una joven madre de 16 años, encontrada violada y desangrada, en una habitación de un inquilinato ubicado en el barrio San Marcos de la ciudad Corrientes.



La muerte de la adolescente, identificada como Irina Daiana López, de 16 años, se produjo por un desgarro y sangrado tras una salvaje violación en una habitación de una pensión ubicadaen la calle Honduras entre las avenidas La Paz y Maipú del mencionado barrio correntino.



Según pudo saber el diario Época, un grupo de cuatro muchachos, tres de ellos de nacionalidad brasileña, estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la esquina del pensionado. En un momento dado, la muchacha, quien tendría una relación de pareja con uno de ellos, tras una discusión se dirigió junto a su novio hacia la habitación que alquila el joven. Al parecer el hombre quiso tener relaciones, pero ante la negativa de la adolescente habría abusado sexualmente de ella.



Los gritos de la muchacha alertaron a los demás amigos que estaban en la esquina y, se presume, fueron hasta el lugar para sumarse a una violación grupal. Si bien la Policía por estas horas se maneja con varias hipótesis, vecinos y testimonios indicarían que los otros integrantes del grupo estuvieron en "esa habitación".



"Acá es común escuchar música fuerte o gritos, siempre están de joda", dijo de uno de los vecinos.



Ante la requisitoria de los periodistas locales sobre si conocían a la víctima, los vecinos respondieron: "hace poco ella tuvo un bebé y solía reunirse con los muchachos". Irina tenía una cirugía de cesárea de hace 6 meses, confirmó una fuente policial.



"Esto pudo haber provocado que el desgarro haya sido tal que se desangró y murió, porque no hay heridas cortantes ni golpes, aunque la autopsia determinará la causa del deceso", indicó una fuente cercana al caso.



La joven residía en la misma pensión junto a su progenitora de nombre Griselda, quien momentos antes del hecho habría estado participando también de la 'ronda de tragos'.



El principal sospechoso fue identificado como Wenderson de 22 años, quien habría manifestado ante las autoridades policiales haber sido el autor del hecho y pidió desligar a los demás detenidos. Sin embargo, hasta tanto presten declaración y se tenga un informe completo de la autopsia del cadáver de Irina, continuarán en la comisaría 7ª.



Se trata de Macedo de Souza de 23 años, Silva Jr., de 23, una mujer de apellido De Jesús Santana, de 27, una mujer apellidada De Macedo, de 23 y otra, con el mismo apellido De Macedo, de 36.



El único que prestó declaración fue un joven de 29 años, argentino, de apellido Rodríguez, quien recuperó la libertad.



"Fue confirmado el abuso y después habría sufrido un paro. La hipótesis más fuerte es que fueron varios los autores", apuntó a Época extraoficialmente una fuente cercana al caso, ya que el informe de la autopsia médico legal no se conoció todavía.



"Todos seguirán detenidos hasta que se compruebe o no su responsabilidad en el hecho", agregó la fuente.