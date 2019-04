Una mujer se acercó a los tribunales de Avellaneda para denunciar a su ex pareja por haber violado a su hija de 12 años.

Lorena, la mamá de la pequeña víctima, confesó ante las cámaras de Crónica HD que "jamás pensé que iba a hacer algo así", refiriéndose a su ex.

"Él estuvo preso tres años por drogas, tiene un hermano detenido por un crimen, pero conmigo era una personal normal. Aunque me había pegado, pero yo no lo denuncié", detalló la mujer que hace un año y medio que estaba conviviendo con él.

Lorena se enteró que su ex violó a su hija porque ella misma se lo contó. "Hace dos semanas me enteré. 'Chuchunga me dio un beso y me violó', me dijo y además la amenazó para que no diga nada". Priscila está con una psicóloga, según relató su mamá se siente culpable y no quiere ir a la escuela.

El acusado.

"La justicia dice que es abuso pero dudoso porque la nena no se defendió ni habló antes, por eso lo dejaron libre y ahora estamos esperando la Cámara Gessell", agregó. "Este tipo tiene que ir preso, no puede estar libre. Encima recibo amenazas por parte de él y de la familia que le van a hacer algo a mi hija. Tengo capturas de pantallas de las cosas que me dicen allegados a él", cerró indignada.