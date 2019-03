Un hombre de 35 años quedó detenido en la ciudad chubutense de Puerto Madryn bajo la acusación de haber abusado de su hijastra desde que la niña tenía 9 años, y la defensa del imputado insistió en que debería ser liberado porque la víctima tenía "experiencia sexual".

Según informó el Ministerio Público de Chubut, la niña denunció que el hombre abusó de ella hasta que tuvo 12 años y que había amenazado con dañar a su hermana menor.

La nena se animó a contar la situación cuando su padrastro comenzó una nueva relación de pareja y la mujer tenía una nena de su edad. "Tenía miedo de que le hiciera lo mismo a ella", narró la niña al ser interrogada en la Cámara Gesell.

La fiscal María Alejandra Hernández, a cargo de la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual, ordenó la realización de los protocolos correspondientes y en el efectuado por parte del Cuerpo Médico Forense, la obstetra concluyó la existencia de indicios físicos de abuso sexual de tipo crónico.

Entonces, la fiscal acusó al sospechoso de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, en la modalidad de delito continuado", y solicitó la continuidad de la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar al juicio.

Por su parte, la defensora pública María Angélica Leyba se opuso a la medida y expresó que "no es ajeno a esta defensa que hay una situación de vulnerabilidad e inclusive con hechos de la vida sexual".

"Pero no hay una sola descripción fáctica de la conducta. Decir me violó no es decir un hecho, y decirlo en la escuela o donde sea no es describir un hecho donde una persona está juzgada o privada de su libertad", argumentó.

Finalmente agregó que en el hecho "hay una vinculación con experiencia de la vida sexual".

Al momento de resolver, el juez Horacio Yangüela rechazó los planteos de la defensa pública y dispuso que el sospechoso siga detenido hasta la denominada audiencia preliminar, que es la etapa previa al juicio.

En la causa, además, intervino la Asesoría de Menores e Incapaces, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito y el Servicio de Protección.