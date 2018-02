Un nuevo caso de abuso sexual está siendo investigado por la fiscalía de Las Termas de Río Hondo. El aberrante ataque en contra de una niña de 11 años sucedió en un paraje del interior de del departamento de esa localidad santiagueña.

Según revelaron fuentes consultadas, el caso salió a la luz durante la madrugada del jueves cuando una mujer se presentó en la Oficina del Menor y la Mujer y contó que su pareja había abusado de una de sus hijas. Tienen 6 hijos en común.

Las fuentes informaron que el hecho se habría registrado cerca de la 1 de la madrugada del jueves. según el relato de la madre de la menor, ella se había despertado y se dirigió a un galpón que se encuentra en la parte trasera de su casa, porque el menor de sus hijos estaba descompuesto.

Al caminar hacia el lugar advirtió que en el suelo estaba tirada la ropa de su pareja, quien había regresado minutos antes de un campeonato de fútbol, donde también había ingerido bebidas alcohólicas. Caminó unos metros más y encontró a su hija parada en una esquina del galpón, según informa el sitio elliberal.com.ar.

De inmediato, la mujer prendió la luz y le preguntó a la víctima qué estaba haciendo a esa hora en ese lugar y no durmiendo como la había dejado. La menor comenzó a llorar y sin avisar que era su padre respondió que andaba "un hombre".

Preocupada, la madre comenzó a requisar el lugar y encontró en el suelo una "cama" armada con ropa vieja, donde también había prendas de su pareja. Nuevamente interrogó a su hija, quien le dijo: "Tengo mucho miedo. Mi papá sacó la ropa y la tiró en el suelo. Me levantó la ropa, el short, la bombacha y me abusó. Me salía sangre y me dijo que no cuente nada".

La mujer comenzó a recorrer el inmueble y encontró a su pareja. El depravado al verse descubierto huyó corriendo y se internó en una zona montuosa.



Por su parte, la menor y su madre se trasladaron hasta la mencionada dependencia policial para informar lo sucedido.