A 15 años del crimen de Gonzalo Acro, William Schlenker -ex barrabrava de River- afirmó ser inocente y amenazó con quitarse la vida si en dos años no es liberado.

“Si en dos años no me revisan esta injusticia y me liberan, me mato. Los que asesinaron a Cabezas pasaron ocho años y medio en la cárcel. Lo secuestraron, lo esposaron, lo mataron, lo metieron en un baúl de un auto y lo prendieron fuego. Y la Cámara les bajó la perpetua a 20 años y salieron en ocho y medio. Si yo hubiera formado parte de esa banda ya estaría fuera pero como me llamo Schlenker… ¿Yo que no hice nada voy a salir a la calle cuando tenga 80 años? No. Si no reparan esta injusticia me mato”, expresó al sitio Infobae.

El menor de los hermanos Schlenker lo sostuvo con la misma firmeza con la que en 2009 inició una huelga de hambre por su situación y bajó 33 kilos hasta que logró la excarcelación, aunque después del juicio de 2011 y la confirmación posterior de la Cámara volvió a la reclusión bajo la pena de prisión perpetua por instigación del crimen.

“¿Vos viste el caso María Martha? Carrascosa se comió 20 años hasta que la Corte dijo que era inocente. ¿Los tipos tiraron una bala por el inodoro, limpiaron la sangre, trucharon el certificado de muerte, no querían que ingresara la Policía y la Corte recibió el caso y le dio la razón? ¿Y el mío ni siquiera lo tratan? Si no sos político o amigo de los jueces no les importa. Te digo más: al Pájaro Cantero que manda a matar a medio Rosario le dan 35 años y a mí perpetua sin una prueba. No es justo”, agregó.

En la actualidad, William Schlenker está por terminar la licenciatura de periodismo, le falta menos de un año y según dice, estudiar le permite despejar la cabeza mientras espera que prospere su recurso de queja ante la Corte y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se interiorice en su tema.