Remisero acusado de haber violado a su hijastra cayó preso cuando iba a realizar la VTV

Un remisero sindicado de haber violado a su hijastra fue detenido por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando se dirigía a efectuar el trámite de Verificación Técnica Vehicular (VTV). El procedimiento se realizó en la localidad misionera de Oberá y al individuo se lo buscaba por un delito perpetrado en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hombre, de 65 años, resultó capturado al ser interceptado en el cruce de la Ruta Nacional 14 y la ruta provincial 5.

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Según agregaron los informantes, el mencionado operativo estuvo a cargo de los servidores públicos del Departamento Investigaciones Complejas Noreste Argentina (NEA), quienes actuaron en base a las directivas impartidas por el doctor Mariano Agustín Chausis, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de la jurisdicción en la que sucedió el ilícito.

Trascendió que el expediente se abrió cuando los miembros de la División Sistemas Biométricos elaboraron un informe sobre un prófugo con pedido de captura vigente acusado de abuso sexual con acceso carnal a una menor de 18 años, ocurrido en el norte del territorio bonaerense, oportunidad en la que se certificó que dicho sospechoso había realizado su Documento Nacional de Identidad (DNI), ocasión en la que aportó residencia en la ciudad misionera de Corpus.

Investigaciones

A partir de esos datos, se iniciaron diferentes tareas investigativas en las que se comprobó que el degenerado se habría trasladado a Oberá para trabajar como chofer de remises.

Por F.V.

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