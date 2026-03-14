Murió una adolescente de 17 años tras volcar en un vehículo todo terreno dentro de un barrio privado

Una adolescente de 17 años murió este sábado por la mañana en una propiedad privada de Río de los Sauces, en el sur de Córdoba, después de sufrir un accidente con el vehículo todo terreno tipo UTV que manejaba.

El hecho ocurrió en la calle 15, en el interior de un barrio privado de la localidad mencionada, y provocó la rápida movilización de la Policía de Córdoba y de los servicios de emergencia.

Fuentes oficiales indicaron que el UTV circulaba dentro del predio cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control y volcó.

Los primeros auxilios se brindaron en el dispensario local, donde los médicos constataron la gravedad de la situación. Luego, el personal sanitario organizó su traslado urgente al hospital de Río Cuarto, a pocos kilómetros del lugar del accidente.

A pesar de los esfuerzos, la adolescente falleció poco después de llegar al centro de salud. Las autoridades investigan ahora las causas que provocaron el vuelco del vehículo dentro de la propiedad.

Un UTV (Utility Task Vehicle), también llamado "Side-by-Side (SxS)", es un vehículo motorizado todoterreno pensado tanto para trabajos como para actividades recreativas en terrenos complicados como arena, barro o zonas rurales. A diferencia de un cuatriciclo (ATV), se conduce con volante y pedales, y permite que los pasajeros se sienten uno al lado del otro.

La joven de 17 años conducía una UTV cuando, por razones que aún se desconocen, perdió el control y volcó.

El siniestro de la adolescente de 17 años recordó al accidente que sufrió la emprendedora e influencer Florencia Rastelli Mella, de 33 años, en febrero pasado en Villa Gesell.

Rastelli Mella sufrió un fuerte traumatismo craneal con pérdida de conocimiento, además de lesiones en la zona lumbar tras chocar con otros cuatriciclos. Actualmente, se encuentra en recuperación.