AFA: fijan audiencia para designar el juez a cargo de la investigación por supuesto lavado de activos en la compra de una mansión

La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo 30 de marzo, con el objetivo de definir qué juez deberá continuar la investigación por presunto lavado de activos con posibles vínculos con dirigentes del fútbol argentino.

En esa instancia, el máximo tribunal penal del país escuchará a las partes antes de resolver el conflicto de competencia entre el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, donde interviene Marcelo Aguinsky.

La causa, en la que aparece mencionado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se inició por una denuncia que investiga la compra de una mansión, cuyo predio de más de 100 mil metros cuadrados en Villa Rosa, fue llevada a cabo a través de la firma Real Central SRL.

Según los investigadores, la sociedad no tendría capacidad económica suficiente para justificar la operación, lo que refuerza la hipótesis de un posible esquema de intermediación para ocultar al verdadero titular de los bienes.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

En la denuncia también se alude a versiones que vinculan el inmueble con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, lo que motivó pedidos para profundizar el rastreo del origen de los fondos.

El expediente derivó en una disputa entre juzgados. Mientras el magistrado de Campana reclamó la causa por jurisdicción territorial, el fuero Penal Económico rechazó ese planteo.

Por su parte, la Cámara Federal de San Martín había resuelto que el caso debía tramitar en Campana, pero el Ministerio Público Fiscal apeló esa decisión, lo que llevó el conflicto hasta Casación.

Ahora, con la audiencia convocada, el tribunal deberá definir qué juzgado seguirá adelante con una investigación sensible que combina presuntos delitos económicos con posibles derivaciones en la conducción del fútbol argentino.

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