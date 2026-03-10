Alerta por robos después de usar aplicaciones de transporte: "Te marcan y te roban las llaves"

Se registró una nueva modalidad delictiva vinculada al uso de aplicaciones de viajes en auto. En los últimos días, diversos barrios de Mar del Plata se vieron sacudidos por denuncias de vecinos que, tras utilizar servicios de traslado de pasajeros, sufrieron robos en sus viviendas mediante el uso de llaves robadas o clonadas durante el trayecto.

El blanco principal de estas bandas son las personas mayores, a quienes los delincuentes logran engañar aprovechando el desconocimiento sobre el funcionamiento de las plataformas digitales.

El hijo de una de las víctimas relató que el ladrón ingresó al departamento apenas cinco minutos después de que su madre saliera de la propiedad, demostrando que tenían el terreno perfectamente marcado.

"Usó la llave de ella, sabiendo exactamente en qué piso vivía", detalló a los medios locales, dejando en claro que no se trató de un hecho al azar, sino de un plan ejecutado tras haber obtenido la información necesaria durante un viaje previo.

La metodología de esta estafa comienza en la propia aplicación de transporte, donde los atacantes logran interceptar o manipular el pedido del pasajero para concretar el engaño. Según explicaron los damnificados, el sistema muestra originalmente el nombre del chofer, la patente y el modelo del vehículo, pero a último momento el viaje se cancela de forma sospechosa.

Acto seguido, aparece un supuesto conductor enviado en reemplazo que no figura registrado de manera oficial en la plataforma, pero que se presenta como la solución inmediata para el traslado solicitado por la víctima.

En medio de la confusión del momento, el pasajero sube al vehículo sin notar que el conductor no es quien debería ser, facilitando el escenario para el robo silencioso. Una vez iniciado el trayecto, los delincuentes aprovechan cualquier descuido para apoderarse de las llaves de la vivienda, ya sea de la cartera o los bolsillos del cliente.

Una de las víctimas

En el caso de la mujer que iba a tomar un café, los delincuentes ya tenían el dato de que vivía sola, lo que les permitió actuar con la tranquilidad de saber que la casa estaría vacía por un tiempo determinado.

Con las llaves en su poder y la dirección confirmada al haber recogido a la víctima en su domicilio, los delincuentes regresan rápidamente al edificio o la casa mientras el pasajero aún está en viaje o en su destino.

Una vez adentro, la modalidad es similar a las entraderas tradicionales: revuelven cada rincón en busca de elementos fáciles de transportar y de alto valor económico. "Le dio vuelta la casa y le sacó cosas de valor como dinero y alhajas", lamentó el hijo de la mujer.

Este escenario no es un hecho aislado, sino que forma parte de una cadena de episodios que se vienen multiplicando y difundiendo a través de las redes sociales por vecinos en alerta. Muchos usuarios comenzaron a compartir sus experiencias para advertir a otros sobre la importancia de verificar siempre los datos del vehículo antes de subir.



