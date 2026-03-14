Capturaron a uno de los sospechosos por los asesinatos de dos hermanos

Un hombre fue detenido el viernes acusado de haber participado en los asesinatos de dos hermanos, quienes murieron tras ser agredidos a balazos a raíz de una pelea originada por una presunta deuda de dinero. El suceso, tal lo publicado en su momento por cronica.com.ar, se registró en enero en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a este medio que el individuo era buscado por los crímenes de Jonathan David Posdeley, de 34 años, y de Priscila Oriana Barski, de 22.

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Según agregaron los informantes, el sujeto, de 34 años, resultó apresado al ser interceptado en el cruce de Gregoria Matorras de San Martín y Doctor Francisco Arechavala.

De acuerdo a los trascendidos, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Luján y en base a las directivas impartidas por Raúl Armando Casal, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los tribunales de la zona.

Así fue el doble homicidio

Tal lo difundido, la investigación se inició cuando los integrantes del Comando Patrulla (CP) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a dos personas heridas en una vivienda situada en la calle Pedro Agustoni al 600, casi en la esquina con Costa Rica, a 100 metros de un arroyo.

Al arribar a esa vivienda, los efectivos policiales observaron a ambas víctimas, que presentaban impactos de arma de fuego y que perdieron la vida luego de ser conducidas de urgencia al Hospital Central Juan Cirilo Sanguinetti.

Miembros del destacamento del Barrio Agustoni comenzaron a investigar lo sucedido y, en base a testimonios y a las diversas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, certificaron que los agresores habían sido dos malvivientes, que fugaron a bordo de una camioneta Toyota Hilux gris.

Minutos más tarde, los miembros del CP interceptaron al mencionado vehículo, en las cercanías de la intersección de Pedro Cabral y Rastreador Fournier, y aprehendieron a su conductor, de 27 años, ya que se cree que habría sido uno de los atacantes.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron los cuerpos, lográndose determinar que Posdeley había sido alcanzado por un balazo en la región torácica y que su hermana presentaba heridas tanto en el pecho como en el brazo izquierdo.

Hasta el momento, se cree que el hombre y la muchacha fueron agredidos como saldo de una discusión por una deuda en la venta de muebles.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Doble homicidio calificado", el magistrado Walter Federico Saettone, quien es titular del Juzgado de Garantías N° 7 de la jurisdicción.

Por F.V.

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