Cayó uno de los dos motochorros que asesinaron a balazos a un remisero para robarle el celular

Uno de los dos motochorros que el domingo asesinaron a balazos a un remisero para robarle el teléfono celular fue detenido por los pesquisas policiales. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al malviviente se lo requería por el crimen de la víctima, identificada, en forma oficial, como Eduardo José Gómez, de 53 años.

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Según agregaron los informantes, el sospechoso, de 20 años, tiene antecedentes delictivos por "Encubrimiento agravado" del 23 de noviembre de 2022. Resultó apresado por los servidores públicos de la comisaría 1ª Norte del distrito, quienes realizaron un total de dos allanamiento a seis cuadras del escenario del crimen.

Trascendió que el marginal fue hallado en base al análisis de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del vecindario.

En forma preventiva, el expediente se caratuló "Homicidio agravado".

Mortal agresión

Gómez fue atacado a las 6.30 del domingo por los dos hampones en el cruce de Moldes y Guatemala, y perdió la vida en el Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Diego Paroissien, luego de ser alcanzado por un certero impacto de arma de fuego en la pierna izquierda, que le habría afectado la arteria femoral.

Intervino en la causa penal el doctor Carlos Adrián Arribas, fiscal en turno de la Unidad Funcional Temática de Homicidios perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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