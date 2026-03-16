Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 16 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
MARCHE PRESO

Cayó uno de los dos motochorros que asesinaron a balazos a un remisero para robarle el celular

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y la víctima era un trabajador de 53 años. Los policías buscan a otro sospechoso.

Fernando Vázquez

Uno de los dos motochorros que el domingo asesinaron a balazos a un remisero para robarle el teléfono celular fue detenido por los pesquisas policiales. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al malviviente se lo requería por el crimen de la víctima, identificada, en forma oficial, como Eduardo José Gómez, de 53 años.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, el sospechoso, de 20 años, tiene antecedentes delictivos por "Encubrimiento agravado" del 23 de noviembre de 2022. Resultó apresado por los servidores públicos de la comisaría 1ª Norte del distrito, quienes realizaron un total de dos allanamiento a seis cuadras del escenario del crimen.

Trascendió que el marginal fue hallado en base al análisis de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del vecindario.

En forma preventiva, el expediente se caratuló "Homicidio agravado".

Mortal agresión

Gómez fue atacado a las 6.30 del domingo por los dos hampones en el cruce de Moldes y Guatemala, y perdió la vida en el Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Diego Paroissien, luego de ser alcanzado por un certero impacto de arma de fuego en la pierna izquierda, que le habría afectado la arteria femoral.

Intervino en la causa penal el doctor Carlos Adrián Arribas, fiscal en turno de la Unidad Funcional Temática de Homicidios perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V. 

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

4
La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026
Noticias

La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026

5
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Últimas noticias de Policiales