Asesinaron de un disparo a un joven en una pelea vecinal por la quema de basura

Un joven de 19 años fue asesinado de un balazo al haber quedado atrapado en una pelea vecinal que se habría originado a raíz de la quema de basura. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y se asegura que el muchacho era ajeno a esa disputa, ya que aparentemente participaba de una fiesta. Los pesquisas buscan al autor del crimen.

Voceros policiales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Facundo González.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en Enrique Clay al 3400, casi en el cruce con Italia y en las cercanías de un arroyo, cuando dos vecinos entablaron un altercado, por una supuesta quema de basura en dicha esquina.

Trascendió que, de manera repentina, uno de los individuos, de 37 años y de nacionalidad paraguaya, extrajo un arma de fuego y comenzó a efectuar disparos.

González, que presuntamente se hallaba en una fiesta de cumpleaños y que no participaba de la contienda, resultó herido de gravedad y entonces debió ser auxiliado por sus allegados.

Con rapidez, el atacante fugó y minutos más tarde, al joven lo condujeron de urgencia al Hospital Materno Infantil Doctor José Equiza, pero luego se lo envió al Hospital Zonal General de Agudos Simplemente Evita, ante la gravedad de su estado de salud.

Finalmente, el muchacho perdió la vida por esas severas lesiones.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del estómago.

Este expediente, que en un principio había sido caratulado "Lesiones", posteriormente se recaratuló "Homicidio" como consecuencia del fallecimiento de la víctima.

En base a los datos aportados al sumario, los servidores públicos de la comisaría 2ª Sur del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el barrio para averiguar el paradero del autor de la mortal agresión.

Intervinieron en la causa penal la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 de la zona y el doctor Carlos Adrián Arribas, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

