Asesinaron a jubilado a golpes y a cuchilladas para luego prenderle fuego la casa: investigan si todo fue por una deuda

Un jubilado bancario, de 78 años, fue asesinado en su vivienda por un individuo, quien lo agredió a golpes y a cuchilladas para luego incendiar el lugar, en un tremendo suceso registrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Provincia de Chubut. Los pesquisas policiales detuvieron al atacante, quien habría perpetrado el crimen a raíz de una deuda de dinero.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Bernardino Villarroel.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 17.30 del 2 de marzo en una finca situada en la calle Ferrocarril al 100, en el Barrio Kilómetro Cinco, en el área norte de la ciudad.

Trascendió que los bomberos voluntarios de la zona arribaron al inmueble al ser alertados de un incendio en el domicilio y, al apagar las llamas, hallaron el cadáver de este septuagenario.

Múltiples heridas

En un comienzo, se creyó que la víctima había fallecido en el siniestro, pero las pericias determinaron que el jubilado presentaba más de 50 heridas (entre fracturas y múltiples lesiones punzocortantes).

Gracias a las diversas pruebas aportadas al expediente, los investigadores policiales apresaron a un hombre llamado Nicolás Raúl Cerecero, quien aparentemente habría asesinado a Villarroel como consecuencia de una deuda.

Intervino en la causa penal el fiscal Facundo Estanislao Oribones y la jueza Raquel Tassello.

Por F.V.

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