Asesinaron a una arquitecta trans de 37 puñaladas en Córdoba: detuvieron a un sospechoso

Vica Monteros, arquitecta trans de 44 años y referente de la comunidad LGBTIQ+ de Córdoba, fue asesinada a 37 puñaladas en su domicilio del barrio Alberdi.

La policía detuvo este miércoles a un joven de 27 años, identificado como Maximiliano "Vasco" Sallito, que ahora permanece tras las rejas por ser el principal sospechoso.

La familia de la víctima, procedente de Tucumán, fue contundente: "Es un crimen de odio", atribuyendo el ataque a su identidad de género. Además, Monteros había fundado años atrás el primer equipo de fútbol gay de Córdoba.

Según las pericias preliminares, ambos habían acordado virtualmente un encuentro en la vivienda de la víctima. Tras cometer el crimen, el agresor habría abierto las llaves de gas e incendiado la casa para ocultar el hecho, antes de huir con objetos de valor.

Cómo descubrieron el cuerpo

Los vecinos de la calle Mendoza notaron el humo, golpearon la puerta y, ante la falta de respuesta, la derribaron. Una vez adentro, lograron apagar el fuego y hallaron el cuerpo de Monteros.

El primer rastro del sospechoso surgió de conversaciones halladas en la computadora de la víctima. La Fiscalía analizó cámaras de seguridad y rastreó el trayecto del Uber que Sallito había contratado horas antes del crimen.

El fiscal Guillermo González, de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 2, imputó a Sallito por "homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".

El cuerpo presentaba moretones y múltiples heridas punzocortantes. Según los investigadores, "el asesino no se conformó con ver el cuerpo sin vida, sino que siguió agrediendo hasta que se rompió el cuchillo".