Así cayó el ladrón de supermercados: lo reconocieron en la calle y terminó detenido

La Policía de la Ciudad detuvo en Nueva Pompeya a un delincuente acusado de robar a mano armada la recaudación de un supermercado en el barrio de Parque Chacabuco.

El hecho ocurrió el pasado 23 de febrero, cuando el encargado de un comercio ubicado sobre la avenida Cobo al 1600 denunció que un hombre lo asaltó a punta de pistola y se llevó el dinero del local.

A partir de la denuncia, personal de la División Investigaciones Comunales 7 inició tareas de campo en la zona y analizó imágenes de cámaras de seguridad para identificar al sospechoso.

Con esa información, los efectivos lograron reconocer al acusado en la vía pública, en el cruce de las calles Primero de Mayo y Mom, en el barrio de Nueva Pompeya.

Los policías lo interceptaron y lo demoraron en el lugar. Luego, dieron intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°57, a cargo de la jueza Galletti, con la Secretaría 61 del doctor Vázquez.

El magistrado ordenó la detención del imputado y su traslado a una dependencia policial.