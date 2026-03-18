Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 18 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
VIDEO

Así cayó el ladrón de supermercados: lo reconocieron en la calle y terminó detenido

El delincuente había robado a mano armada en Parque Chacabuco y la Policía lo atrapó en Nueva Pompeya tras un operativo.

Florencia Guerrero
Florencia Guerrero
Directora de medios digitales en Diario Crónica.

La Policía de la Ciudad detuvo en Nueva Pompeya a un delincuente acusado de robar a mano armada la recaudación de un supermercado en el barrio de Parque Chacabuco.

El hecho ocurrió el pasado 23 de febrero, cuando el encargado de un comercio ubicado sobre la avenida Cobo al 1600 denunció que un hombre lo asaltó a punta de pistola y se llevó el dinero del local.

A partir de la denuncia, personal de la División Investigaciones Comunales 7 inició tareas de campo en la zona y analizó imágenes de cámaras de seguridad para identificar al sospechoso.

Con esa información, los efectivos lograron reconocer al acusado en la vía pública, en el cruce de las calles Primero de Mayo y Mom, en el barrio de Nueva Pompeya.

Los policías lo interceptaron y lo demoraron en el lugar. Luego, dieron intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°57, a cargo de la jueza Galletti, con la Secretaría 61 del doctor Vázquez.

El magistrado ordenó la detención del imputado y su traslado a una dependencia policial.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026
Noticias

Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026

4
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

5
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

Últimas noticias de Crónica Policiales