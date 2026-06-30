Buscan a un turista que desapareció en la Garganta del Diablo: conmoción en las Cataratas del Iguazú

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Misiones desplegaron un intenso operativo de rastrillaje para localizar a Mariano Ariel Sierra, un turista de 41 años oriundo de Cañuelas que desapareció en la zona de la Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú.

El hecho se constató tras el hallazgo de sus efectos personales abandonados en el circuito superior de las pasarelas. Si bien la Justicia Federal busca determinar lo sucedido, la principal hipótesis que se maneja es que habría saltado para quitarse la vida.

Los objetos fueron encontrados en una de las pasarelas del Parque Nacional Iguazú.

El despliegue de emergencia comenzó este fin de semana en el balcón mirador de la Garganta del Diablo, el salto de agua más caudaloso del complejo turístico misionero. Personal del cuerpo de guardaparques detectó los objetos durante una recorrida de rutina en el sector de confinamiento fronterizo. Ante la falta de testigos en el área, se activó un protocolo de búsqueda y salvamento de manera inmediata.

En el sitio exacto del hallazgo, las patrullas policiales incautaron el Documento Nacional de Identidad de Sierra, un teléfono celular, anteojos, prendas de vestir y la suma de 40.000 pesos en efectivo. Según el cruzamiento de datos de los registros hoteleros de la ciudad de Puerto Iguazú, el turista estaba alojado sin acompañantes en un establecimiento céntrico desde el pasado jueves 25 de junio.

Sospechan que se habría quitado la vida

Los investigadores intuyen que se habría arrojado al cauce fluvial por decisión propia. Esta línea de investigación se consolidó tras el hallazgo de una carta manuscrita, al parecer redactada en inglés, que fue secuestrada y quedó bajo peritaje caligráfico de la Policía Científica.

La crecida dificulta la búsqueda

Las tareas de rescate acuático se desarrollan a contrarreloj y enfrentan severas complicaciones técnicas producto de las condiciones climáticas y ambientales de la región.

Según trascendió, el caudal del río Iguazú registró ayer una crecida extraordinaria que superó el doble de su nivel habitual de escurrimiento. Esta situación hidrológica generó fuertes corrientes de arrastre y restringió la navegación segura de las embarcaciones.

Frente al riesgo fluvial, las cuadrillas de búsqueda intensificaron las recorridas a pie por las zonas del monte y los senderos terrestres del predio. Especialistas vinculados al operativo indicaron que, por la física del accidente y las bajas temperaturas del agua, los cuerpos suelen emerger a la superficie recién a las 72 horas de entrar al río, por lo que se estima que habrá novedades en las próximas horas.