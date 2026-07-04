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Sábado, 4 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Encontraron a la adolescente de 15 años que había desaparecido en Belgrano

Estaba desaparecida desde el viernes, durante el partido de Argentina.

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La Dirección de Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires difundió la intensa búsqueda de J. F., una adolescente de 15 años que había sido vista por última vez en el barrio porteño de Belgrano. Finalmente fue encontrada. 

Fuentes informaron a Crónica que la adolescente volvía de la casa de una amiga y mantuvo contacto por WhatsApp con su familia hasta las 20 del viernes 3 de julio, mientras se disputaba el partido de Argentina. A partir de ese momento dejó de recibir mensajes y llamadas.

Su última conexión había sido a las 20.06 del viernes. Habría decidido irse por sus propios medios de la casa de su amiga, donde había ido a ver el partido.

Tras la difusión del pedido de búsqueda por parte de la Policía de la Ciudad, se confirmó su paradero y hoy se encuentra junto a su familia.

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