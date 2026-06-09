Búsqueda de Luciana: activaron la alerta Sofía tras su desaparición en Córdoba

La desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, movilizó un amplio operativo de búsqueda en Córdoba desplegado por el Ministerio de Seguridad tras la denuncia realizada el pasado lunes a las 15:15.

La respuesta oficial incluyó la inmediata activación del protocolo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (CIFEBU) y de la alerta Sofía para difundir de manera masiva la imagen y los datos de la menor.

En el terreno, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros encabeza las acciones tácticas que se extienden de forma ininterrumpida.

Rastrillajes terrestres y uso de tecnología

Las tareas operativas se concentran en el sector donde la adolescente fue vista por última vez, abarcando también a diversas localidades vecinas.

En el despliegue participa personal de la Policía de Córdoba, unidades especiales, el DUAR, bomberos voluntarios, la Federación de Bomberos y brigadas de perros rastreadores que recorren la zona.

De acuerdo con lo expresado por Juan Pablo Quinteros, las labores se mantuvieron activas durante toda la madrugada: "Desde ayer no paramos de buscarla, estuvimos toda la noche trabajando". El funcionario aclaró además que los factores climáticos adversos impidieron la utilización de drones y helicópteros en el inicio de los rastrillajes.

Exhaustivos controles vehiculares y registros fílmicos

Una de las principales directrices de la pesquisa consiste en el blindaje de los accesos viales. Respecto a esta medida, Juan Pablo Quinteros detalló el rigor del procedimiento fronteras adentro: "Estamos en todas las rutas de la provincia, controlando vehículo por vehículo, baúl por baúl".

En paralelo, los investigadores avanzan en la reconstrucción de las últimas horas de Luciana Aylén Barrios Alarcón mediante el análisis de aproximadamente 30 cámaras de monitoreo público de la ciudad.

El rastreo tecnológico se complementa con la revisión de dispositivos de filmación privados pertenecientes a comercios del sector, con especial énfasis en las estaciones de servicio ubicadas en las inmediaciones.

Para canalizar la colaboración de la ciudadanía, las autoridades provinciales recordaron la disponibilidad de las líneas telefónicas 134 y 911.