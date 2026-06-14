Caen 12 boqueteros y un expolicía que lideraba la banda: estaban por saquear dos bancos

Un expolicía de la federal que estuvo involucrado en una causa por narcotráfico fue detenido en las últimas horas, acusado de liderar una banda de boqueteros que habrían intentado robar en dos bancos.

Se trata de Carlos Daniel Maidana, quien ya era conocido por ser uno de los arrepentidos en el caso "Leones Blancos". Junto a él, las fuerzas de seguridad aprehendieron a otros 11 integrantes de la organización.

La investigación comenzó a fines de mayo tras la recepción de un correo electrónico anónimo en la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado.

El denunciante detalló la existencia de una estructura criminal que planeaba un golpe contra el Banco Nación de Morón y el Banco Provincia en Baradero.

El plan consistía en ingresar a las bóvedas mediante túneles realizados desde locales linderos para sustraer dólares, lingotes de oro y vaciar cajas de seguridad.

Roles definidos y logística

La organización contaba con una división de tareas específica. Carlos Daniel Maidana ejercía el rol de coordinador y se movilizaba en vehículos con patentes clonadas.

La banda también integraba a un proveedor logístico apodado "Diego", a un especialista en túneles conocido como "el Uruguayo" y a un experto informático encargado de intentar vulnerar los sistemas de alarma de las entidades financieras.

La denuncia inicial alertaba que el golpe estaba programado para realizarse el viernes 22 de mayo o durante el fin de semana largo posterior, contando con la presunta complicidad de empleados de los bancos.

Seguimiento tecnológico y detenciones

El Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, ordenó las tareas de campo que incluyeron el uso de drones y cámaras ocultas.

El rastreo de una camioneta Volkswagen Amarok y el sistema de Telepase permitieron a la División Descentralizada II de Investigaciones Contra el Crimen Organizado identificar los movimientos de los sospechosos entre las localidades de Paso del Rey, Lomas de Zamora, Villa Soldati y Baradero.

Durante los procedimientos policiales se incautaron dos pistolas calibre 9 mm, 16 teléfonos celulares, una cámara con sonda endoscópica y herramientas de construcción pesada como amoladoras, rotomartillos, barretas y 100 bolsas de arpillera.

Antecedentes del líder

Carlos Daniel Maidana había sido exonerado de la Policía Federal en 1995 y registraba antecedentes por robos a entidades bancarias.

Asimismo, su nombre cobró relevancia pública como imputado arrepentido en la causa de narcotráfico "Leones Blancos", iniciada en diciembre de 2013 tras el secuestro de 500 kilos de cocaína en Moreno y en la Autopista Panamericana.