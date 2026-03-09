Capturaron a un dealer peruano que encabezaba una banda delictiva que introducía drogas en la cárcel de Villa Devoto

Un malviviente de nacionalidad peruana fue detenido por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) al estar sindicado de liderar una banda delictiva de dealers que introducía drogas en la cárcel situada en el barrio porteño de Villa Devoto. Ya suman tres los apresados por esta maniobra.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 36 años, fue apresado por los investigadores al ser interceptado en calle Guardia Vieja al 3000, casi en el cruce con la avenida Medrano, en la zona capitalina de Almagro, y en las cercanías de una finca en la que permanecía escondido.

Según agregaron los informantes, el sujeto, al que redujeron tras abandonar la vivienda, era además requerido por las autoridades de la República del Perú, por lo que quedó a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del magistrado Julián Daniel Ercolini, a la espera de ser finalmente extraditado a ese país sudamericano.

Trascendió que el sospechoso resultó capturado al cabo de un análisis de datos provenientes de diferentes empresas de telefonía y luego de una discreta vigilancia implementada en el vecindario.

Diligencias

Consta que las diligencias comenzaron cuando la jueza María Romilda Servini resolvió convocar a los efectivos de la institución federal debido a que existían diversos indicios de la existencia de una gavilla de marginales dedicada a distribuir sustancias estupefacientes en el interior del mencionado establecimiento penitenciario, ubicado en el cruce de Bermúdez y Nogoyá.

En el expediente se alcanzó a certificar que esta maniobra se concretaba mediante la introducción de narcóticos durante el régimen de visitas a los internos, en un accionar en el que había distintas personas implicadas.

Los policías comprobaron que la organización ofrecía a sus clientes la posibilidad de efectuar los pagos tanto en efectivo como de forma online, utilizando una reconocida billetera virtual. A partir de dicha modalidad, los funcionarios obtuvieron información vinculada a los involucrados luego de verificar transferencias y movimientos bancarios.

Gracias a estas pruebas, los investigadores ya habían realizado procedimientos, oportunidad en la que capturaron a un individuo, en septiembre de 2025, y posteriormente a una mujer de origen peruano, en enero de 2026.

Por F.V.

