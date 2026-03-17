Capturaron a un hombre acusado de violar a una nena de 12 años y obligarla a fumar marihuana

Un individuo fue detenido por los pesquisas policiales al estar acusado de haber violado a una nena de 12 años, a quien además obligaba a consumir marihuana y tenía amenazada de muerte para impedir que lo delatara. El aberrante suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hombre, de 35 años, resultó apresado en las cercanías de una finca en la que se hallaba escondido, situada en el cruce de Alsina y Pueyrredón.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por autoridades de la Unidad Funcional N° 1 del distrito en el que se perpetraron los ultrajes.

Trascendió que el expediente se abrió luego de una denuncia radicada por una tía de la víctima. La mujer sostuvo que el sujeto había violado a su sobrina entre 2024 y 2025, en una obra en construcción ubicada en la calle La Victoria.

Consta en el sumario que el hombre obligaba a la nena a fumar marihuana y que la amenazaba de muerte para evitar ser descubierto.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado por configurar un sometimiento ultrajante, por ser cometido mediante acceso carnal y por tratarse de una víctima menor de edad", el Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no se divulgan las identidades de las personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy



