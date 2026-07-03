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Viernes, 3 de julio de 2026

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Caso Agostina Vega: la Policía allanó el bar "Wachitas" donde trabajaba una de las imputadas

El local nocturno donde trabajaba Soledad Andreani fue allanado por las autoridades a cargo de investigar el crimen de la adolescente.

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La Justicia de Córdoba ordenó el allanamiento del bar nocturno "Wachitas" en el marco de la investigación por el femicidio de la adolescente Agostina Vega. 

El operativo se centró en el lugar donde trabajaba Soledad Andreani, una de las imputadas bajo la sospecha de encubrimiento del supuesto asesino Claudio Barrelier

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción y contó con el despliegue y la participación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quienes se encargaron de registrar tanto las instalaciones del bar como los niveles superiores del inmueble.

El bar nocturno había sido clausurado recientemente.
El bar nocturno había sido clausurado recientemente.

El despliegue de las fuerzas de seguridad que se presentaron al mediodía en el local generó revuelo entre los vecinos y comerciantes de la zona.  

Durante la inspección, el personal a cargo ingresó al edificio con equipamiento informático destinado a la recopilación y al procesamiento de datos digitales que resulten de relevancia para el expediente. 

Hasta el momento, la Fiscalía no emitió ningún tipo de comunicación oficial sobre elementos secuestrados o de los datos obtenidos durante la inspección.

Por otra parte, se dispuso el traslado del principal imputado, Claudio Barrelier, y de Osvaldo Fassetta, señalado por los investigadores como amigo del sospechoso y presunto encubridor del delito. 

Ambos detenidos fueron derivados en horas de la madrugada hacia el complejo penitenciario ubicado en la localidad de Cruz del Eje

El abogado defensor de Fassetta, Eduardo Medina Allende, brindó precisiones sobre el operativo de traslado en una entrevista concedida a Noticiero Doce. Al respecto, el letrado informó: "A las 3 de la mañana, en el más absoluto de los silencios y sin decirle nada a nadie, los llevaron a Cruz del Eje"

Asimismo, Medina Allende detalló las condiciones actuales en las que se encuentran los procesados dentro de la cárcel, donde ambos permanecen en un sector de máxima seguridad con vigilancia continua. "No se pueden comunicar entre ellos, están completamente aislados".

De las cuatro personas privadas de su libertad por su presunta vinculación con el femicidio, tres de ellos -Barrelier, Fassetta y Andreani- se encuentran bajo prisión preventiva. 

En tanto, la detención más reciente incorporada a la causa corresponde a Marianela Palmero, identificada como la pareja de Barrelier. La mujer vivía en la casa donde se constató el asesinato de Agostina Vega, dato que motivó su detención en los últimos días. 

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