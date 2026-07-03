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Viernes, 3 de julio de 2026

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Caso Loan: para la fiscal "está claro" que Laudelina plantó un botín para desviar la investigación

La investigación avanza con distintos testimonios para reconstruir cómo fue la desaparición del menor.

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La fiscal del juicio por la desaparición de Loan Peña se refirió al avance de la investigación y brindó detalles sobre cómo sigue la causa.

En ese marco, apuntó que "la declaración de Macarena fue importante por lo relacionado con el hallazgo del botín".

"El testimonio fue clarificador. Nosotros sabíamos todo lo que ella decía, pero era necesario que lo diga a los jueces", dijo Tamara Purcel en declaraciones radiales.

 En ese sentido, apuntó que tienen "determinados los roles de cada uno de los imputados", y dijo que lo que hacen los testimonios escuchados es "reforzar" lo que viene siendo la línea de investigación hasta ahora.

"Sacando la declaración de ayer de Macarena, en su momento hicimos la inspección ocular y allí descartamos el accidente", apuntó.

Y dijo: "El hallazgo del botin es clave... para nosotros queda claro que Laudelina plantó ese calzado".

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