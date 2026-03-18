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Miércoles, 18 de marzo de 2026

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CIBERDELITO

Cayó el acusado de amenazar a Waldo Wolff y a su familia tras un allanamiento en Florencio Varela

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 29 años señalado como el autor de los mensajes intimidatorios enviados por Instagram. Crónica accedió a la denuncia que originó la investigación y permitió rastrear al sospechoso mediante técnicas de ciberdelito.

Florencia Guerrero
Florencia Guerrero
Directora de medios digitales en Diario Crónica.

La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de amenazar al legislador porteño Waldo Wolff y a su familia. El sospechoso fue localizado durante un allanamiento realizado en la localidad bonaerense de Florencio Varela y quedó a disposición de la Justicia.

Cayó el acusado de amenazar a Waldo Wolff y a su familia tras un allanamiento en Florencio Varela

La investigación fue llevada adelante por efectivos de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, que intervino luego de que Wolff denunciara, el pasado 6 de marzo, haber recibido mensajes intimidatorios a través de la red social Instagram. Según pudo saber Crónica, que tuvo acceso a la denuncia, el legislador alertó sobre amenazas directas dirigidas tanto a él como a su entorno familiar.

De acuerdo a fuentes del caso, los especialistas en ciberdelitos lograron identificar al autor de las amenazas mediante técnicas de rastreo digital y preservación de datos, lo que permitió reconstruir la actividad detrás de la cuenta utilizada.

La causa está en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo del doctor Miguel Kessler, quien ordenó profundizar el análisis de direcciones de IP. A partir de esa tarea, los investigadores detectaron coincidencias clave que condujeron a un domicilio en Florencio Varela.

Con esas pruebas, se dispuso un allanamiento que fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12, a cargo del doctor Juan Neumann, con intervención del Juzgado de Garantías N°8 del Departamento Judicial de Quilmes.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron identificar y notificar al principal sospechoso, un hombre de 29 años, quien deberá presentarse a prestar declaración indagatoria en las próximas horas.

En el operativo también se secuestraron tres teléfonos celulares, que serán peritados para avanzar con la causa y determinar el alcance de las amenazas.

Según se desprende de los mensajes incorporados a la causa, el contenido de las intimidaciones es de extrema gravedad, con expresiones violentas, discriminatorias y de carácter sexual dirigidas contra Wolff y su familia. En los textos se incluyen amenazas explícitas contra sus hijos y agresiones antisemitas, lo que refuerza la hipótesis de un hostigamiento sistemático. Además, fuentes del caso confirmaron que la esposa del legislador también recibió estos mensajes intimidatorios, ampliando el alcance de las amenazas denunciadas.


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