Cayó una "viuda negra" que había violado 116 veces la prisión domiciliaria: ¿Cómo la atraparon?

Una mujer de 25 años acusada de violar 116 veces la prisión domiciliaria pese a estar condenada a cinco años de cárcel por dos robos agravados bajo la modalidad conocida como "viuda negra" fue detenida en Mar del Plata.

La joven, identificada como Sheila Naiquen Suárez, fue alojada en el penal de Batán, informaron fuentes policiales.

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La captura se produjo con la intervención del Juzgado de Ejecución Penal N° 1, que había recibido un reporte sobre numerosos incumplimientos de la condenada de las condiciones establecidas para permanecer bajo arresto domiciliario.

La decisión judicial se basó en un informe elaborado por la Dirección de Monitoreo Electrónico, encargada de supervisar a las personas que utilizan tobilleras, precisaron las fuentes policiales, citadas por medios locales.

De acuerdo con ese reporte, se registraron 116 salidas del rango permitido mientras la joven permanecía bajo arresto domiciliario.

Operadores de la Dirección, cada vez que se detectó una irregularidad, realizaron llamados telefónicos para verificar la situación y controlar el cumplimiento de la medida.

El informe precisó que la condenada sólo respondió a seis de esos llamados de control.

Detalles sobre la detención





Cuatro efectivos del Gabinete de Delitos Extorsivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata localizaron a la mujer en medio de un operativo de prevención realizado en la calle Enrique Rau al 2500, de la ciudad balnearia.

Sobre Suárez pesaba una orden de detención emitida por el juez de Ejecución Penal Ricardo Perdichizzi, quien dispuso tras la captura el inmediato alojamiento de la joven en la Unidad Penitenciaria N° 50 de Batán.

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