Avanza la investigación por la muerte de un jubilado de 82 años: declararán los detenidos y aguardan la autopsia

La investigación por la muerte de Bernabé Navarro, el jubilado de 82 años hallado sin vida en las afueras de Villa Ángela, en la provincia de Chaco, continúa a la espera de los resultados de la autopsia, mientras los detenidos ya tienen fecha para ser indagados.

La fiscal Gisela Oñuk confirmó que los sospechosos, identificados como H.I. y F.B., serán trasladados el próximo miércoles a la sede del Ministerio Público Fiscal para prestar declaración entre las 10 y las 11.

Según informó Diario Chaco, ambos permanecen alojados en la Comisaría Primera de Villa Ángela y cuentan con defensa oficial.

La víctima había sido visto por última vez el domingo 1 de febrero, cerca de las 16, cuando salió de su casa con destino a una cancha para presenciar un partido de fútbol de veteranos. Al no regresar, su familia denunció su desaparición.

La víctima era intensamente buscada por las autoridades (Gentileza Data Chaco).

Del rastrillaje participaron más de 200 efectivos policiales en distintas localidades de Chaco. El cuerpo fue hallado el viernes, a unos 12 kilómetros al oeste de Villa Ángela.

Tras el hallazgo, la Fiscalía ordenó una serie de medidas para esclarecer el caso, entre ellas la autopsia en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) y pericias de ADN para confirmar la identidad del cuerpo.

Según precisó la fiscal, durante el procedimiento forense se tomaron muestras que fueron enviadas al Laboratorio de Anatomía Patológica para estudios complementarios.

Los resultados serán remitidos a la médica forense interviniente, quien deberá elaborar el informe final. En paralelo, el Laboratorio de Biología Molecular lleva adelante una pericia genética.

Con estos elementos, la causa busca establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de Navarro.

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