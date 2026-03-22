Hallaron muerto a un jubilado de 82 años que había desaparecido hacía más de un mes: ¿Lo mataron?

Bernabé Navarro, un jubilado de 82 años que había desaparecido hacía más de un mes en Chaco, fue hallado sin vida en las últimas horas, y la Justicia de esa provincia ordenó el arresto de dos jóvenes por el presunto asesinato.

El macabro hallazgo de la víctima de produjo en una zona rural cercana a Colonia San Antonio, y ahora los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, dado que el cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición, según afirmaron los medios locales.

El hombre había sido visto por última vez el 1° de febrero, cerca de las 16, cuando salió de su vivienda en el barrio San Martín, en Presidencia Roque Sáenz Peña, a bordo de su bicicleta con la intención de asistir a un partido de fútbol amateur. Desde entonces, no hubo más noticias sobre su paradero.

Tras la denuncia, se desplegó un amplio operativo que incluyó a más de 200 efectivos policiales, bomberos y voluntarios. Los rastrillajes se extendieron por distintas zonas urbanas y rurales, con la participación de perros rastreadores y drones con cámaras térmicas.

Dos detenidos a disposición de la Justicia (Gentileza Diario Chaco).

El giro en la investigación se produjo este viernes en Villa Ángela, donde una familia halló una bicicleta junto a una billetera y otros objetos personales. Al constatar la documentación, los investigadores confirmaron que pertenecían a Navarro, lo que permitió focalizar la búsqueda en ese sector.

Horas más tarde, el cuerpo fue encontrado a unos 12 kilómetros de Villa Ángela, en inmediaciones de Colonia San Antonio. Según fuentes del caso, los restos estaban en avanzado estado de descomposición, lo que impide por el momento establecer la causa de muerte.

Dos detenidos por el presunto asesinato del jubilado



La fiscal a cargo de la investigación, Gisela Oñuk, confirmó la detención de dos hombres, de 21 y 35 años, en una causa caratulada como "supuesto homicidio". De acuerdo a los primeros indicios, ambos habrían sido quienes entregaron las pertenencias de la víctima.

El cuerpo fue trasladado a Resistencia para la realización de la autopsia, mientras la Justicia avanza con las medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

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