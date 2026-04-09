Confirman la prisión perpetua del hombre que mató a la madre de sus hijos para quedarse con la casa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la prisión perpetua de Andrés Roberto Arias, el hombre que en 2006 asesinó a su expareja, Mónica Ríos, en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, con el objetivo de quedarse con la casa donde ella vivía con sus tres hijos. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisible el recurso de la defensa, que alegaba una lesión al derecho de defensa en juicio.

El crimen ocurrió el 15 de diciembre de 2006. Arias acompañó a Ríos mientras llevaba a los niños a la casa de un familiar, pese a que pesaba sobre él una perimetral vigente en el marco de una denuncia por violencia de género. Según el expediente, el hombre quería que la mujer y sus hijos abandonaran la casa para ocuparla él, y la habría convencido de dialogar para buscarle un departamento en alquiler.

Al pasar por un descampado junto a las vías del ferrocarril, ambos en bicicleta, Ríos cayó al suelo. Arias la arrastró de los pelos, sacó un arma y le efectuó cinco disparos. Antes de huir, le robó la mochila con las llaves de la vivienda. A los pocos días, el inmueble fue ocupado bajo amenaza de arma de fuego por familiares del acusado.

Andrés Roberto Arias asesinó a la madre de sus hijos.

14 años prófugo y una amiga que lo reconoció

Arias logró eludir a la justicia durante casi década y media. En 2015 un control policial lo identificó, pero los agentes no contaban con información sobre el delito por el que se lo buscaba; cuando fueron a detenerlo, ya había huido. Recién en 2020 fue capturado: estaba de vacaciones en Mar del Plata con su nueva pareja e hija cuando una amiga de Mónica Ríos lo reconoció y alertó a la policía.

La condena y el recorrido judicial

En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N°10 de Lomas de Zamora lo condenó a prisión perpetua por "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para preparar y facilitar la turbación de la posesión de un inmueble, agravado genéricamente con uso de arma de fuego". La defensa había intentado que la causa prescribiera argumentando que se trataba de un homicidio simple, ya que la figura del femicidio no estaba vigente al momento del hecho, pese a que Ríos había radicado cerca de una decena de denuncias contra su expareja.

La condena fue ratificada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El recurso ante la Corte Suprema de la Nación fue el último intento de la defensa, y corrió la misma suerte.