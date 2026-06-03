Conmoción en Córdoba: discutió con su compañero de trabajo, le puso veneno para ratas en el mate y no lo mató de milagro

Un estremecedor episodio ocurrido en una carnicería de la localidad cordobesa de Corral de Bustos Iffinger terminó con una mujer detenida, acusada de haber contaminado con veneno para ratas el mate de un compañero de trabajo con quien había discutido.

La secuencia, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, muestra cómo la empleada de 46 años aprovechó un momento en que estaba sola para introducir una sustancia tóxica en el termo que utilizaba habitualmente la víctima, de 33.

El hecho ocurrió el 28 de mayo, aunque recién tomó estado público cuando las grabaciones comenzaron a circular y se conocieron los detalles del caso. De acuerdo con la investigación, ambos empleados habían mantenido una discusión horas antes del ataque, lo que habría motivado la maniobra.

Poco después de consumir el agua del termo para cebarse mates, el hombre comenzó a experimentar un fuerte malestar físico. Ante la rápida evolución de los síntomas, fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde los médicos lograron estabilizarlo tras detectar un cuadro de intoxicación.

La denuncia fue presentada al día siguiente por la dueña de la carnicería. A partir de esa presentación, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una sustancia que sería compatible con la utilizada para envenenar al compañero.

Tras reunir las primeras pruebas, las autoridades avanzaron con la detención de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia provincial.

La investigación está siendo conducida por la ayudante fiscal María Emilia Rabaglio, que resolvió imputar a la acusada por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa, mientras se continúa analizando la evidencia recolectada para determinar las circunstancias exactas del episodio.