Degolló a un hombre en el garage de su casa y denunció que era un ladrón

Un hombre degolló a un presunto ladrón, que habría intentado perpetrar un asalto en su vivienda, en un suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona supuestamente fallecida, en una finca situada en Deán Funes al 300.

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Según agregaron los informantes, los uniformados arribaron al mencionado lugar, oportunidad en la que observaron el cadáver de un individuo, que yacía ensangrentado en el acceso al garaje del domicilio.

Trascendió que los funcionarios dialogaron con el morador del inmueble, quien les aseguró que, mientras se hallaba en su casa, el malviviente ingresó al lugar y lo amenazó con intenciones de llevar a cabo un asalto.

Violento forcejeo

En su narración, el damnificado agregó que, por tal motivo, se apoderó de un cuchillo, y durante un forcejeo, consiguió lesionar al sujeto, a quien le provocó el deceso.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, lográndose determinar que presentaba un corte en la región del cuello y otras lesiones en el rostro.

Mientras tanto, los servidores públicos de la Estación de Policía Departamental del distrito se encargan de investigar lo acontecido.

Intervino en dicha causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Mariano Francisco Zitto, fiscal de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.