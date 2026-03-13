Confirmaron la identidad de uno de los desaparecidos hallados en La Perla

Un estudio genético determinó que Mario Alberto Nívoli es el primer identificado entre los restos de los 12 desaparecidos durante la dictadura que habían sido enterrados en un predio militar conocido como "La Perla", en la zona de La Calera, provincia de Córdoba.

Nívoli era un joven electricista oriundo de la localidad de Ucacha y había sido visto por última vez en 1977.

Los trabajos fueron realizados por el Equipo de Antropología Forense, en el marco de una investigación que encabeza el Juzgado Número 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.

La identificación se logró tras los estudios genéticos realizados a los cuerpos encontrados.

Si bien Nívoli había nacido en el interior de la provincia, su secuestro se concretó en 14 de febrero de 1977, cuando un grupo de tarea ingresó a su vivienda en el barrio General Paz, de la capital cordobesa, y desde entonces permanecía desaparecido.

El joven, de 28 años al momento de haber sido secuestrado, estudiaba Ingeniera Química en la Universidad del Litoral y militaba políticamente en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

"Lo primero que sentí fue un llanto explosivo. Estaba saliendo de la escuela de mi hijo Emiliano, que tiene ocho años, cuando me llamó el abogado (Ramiro Fresneda). Nunca pensé que esa llamada iba a ser por esto", expresó María Soledad Nívoli en declaraciones formuladas a Cadena 3.

"Sentí alivio. Una paz que nunca había sentido. Y una certeza que apareció en mi cabeza: ya no soy más una hija de desaparecidos. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto", expresó la joven, quien tenia apenas cuatro meses cuando su padre desapareció.

La Justicia Federal había informado el lunes pasado sobre el hallazgo de los restos de doce personas desaparecidas durante la última dictadura, entre 1976 y 1983, y este jueves confirmó la identidad de uno de ellos, mientras continúan los estudios con los demás.

Qué era La Perla

La Perla, que estuvo a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez, fue uno de los centros de detención más grandes del país, y comenzó a funcionar en 1976, poco después del Golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Se estima que allí estuvieron retenidas unas 2.500 personas en forma clandestina, la mayoría de ellas, desaparecidas.