Detenido por el femicidio de una joven hallada en bolsas de residuos afronta otra denuncia penal y su situación se complica

Se complica la situación judicial de Felipe "El Militar" Sosa, detenido como presunto autor del femicidio de Érika Antonella Álvarez: la Cámara Federal de Tucumán revocó su sobreseimiento en una causa por drogas y ordenó su procesamiento, lo que suma un nuevo frente penal en su contra.

La medida fue adoptada al hacer lugar a la apelación del fiscal Rafael Alberto Vehils Ruiz y alcanza también a otros dos imputados. Los camaristas consideraron que la cantidad de estupefacientes secuestrados excede ampliamente lo compatible con el consumo personal o medicinal, por lo que encuadró provisoriamente el caso en la figura de tenencia simple.

De esta manera, los camaristas dejaron sin efecto el fallo dictado el 10 de abril de 2025 por el Juzgado Federal N°2, que había desvinculado a Sosa, Francisco Hernán Pavón y Marcos Rivera. En aquella resolución, el juez había señalado la falta de pruebas para acreditar comercialización, un criterio que fue cuestionado por el Ministerio Público Fiscal por considerarlo prematuro.

La causa se originó en junio de 2023, tras un procedimiento en un domicilio de Yerba Buena, donde se secuestraron 162 plantas y plantines, además de flores y marihuana compactada, con un peso total de 458,72 gramos, equivalente a unos 611 cigarrillos.

Érika Antonella Álvarez, la víctima del femicidio en Tucumán.

Si bien los imputados contaban con autorización del REPROCANN, la Cámara advirtió que las cantidades detectadas superaban los límites permitidos y aclaró que esa inscripción no implica una presunción automática de legalidad.

En su resolución, el tribunal sostuvo que el despliegue logístico observado -tanto por la escala del cultivo como por la tecnología utilizada- resulta incompatible con un uso exclusivamente personal o terapéutico. En ese marco, concluyó que existe un "juicio de probabilidad" suficiente para avanzar con el procesamiento en los términos de la ley 23.737.

El nuevo revés judicial agrava el panorama de Sosa, quien ya se encuentra detenido por un delito grave, y podría impactar en la evaluación de futuras medidas cautelares en su contra.

El femicidio de Érika Álvarez

El cuerpo de Álvarez fue hallado el 8 de enero pasado en un descampado de Manantial Sur, envuelto en bolsas de residuos.

Según la reconstrucción de los hechos, en la madrugada del 7 de enero Álvarez ingresó al domicilio de Sosa, ubicado en la calle Santo Domingo al 1100, en la ciudad de Yerba Buena. Desde ese momento no se volvió a tener contacto con ella hasta que su cuerpo fue hallado en un descampado del barrio Manantial Sur.

En la causa también se encuentran imputados Justina Gordillo -funcionaria judicial y pareja de Sosa-, Jorge "Chicho" Díaz, señalado como empleado de confianza del acusado, y Nicolás Navarro Flores, identificado como allegado del principal sospechoso.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy