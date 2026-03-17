Detuvieron a un hombre por atacar con un cuchillo de carnicero al encargado de un hotel

Un hombre de 37 años fue detenido en la ciudad de Córdoba, acusado de haber atacado con un cuchillo de carnicero al encargado de un hotel.

El hecho se produjo durante la noche del pasado lunes en el exhotel Italiano, actualmente reconvertido en conventillo, ubicado sobre la calle Jerónimo Luis de Cabrera al 300, en el barrio Cofico.

Según informaron medios locales, producto del violento episodio, la víctima, de 49 años, resultó herido de arma blanca, mientras que el agresor quedó a disposición de la Justicia.

El conflicto se habría originado a partir de una discusión entre un huésped y el administrador del lugar, quien sería familiar del propietario.

De acuerdo al testimonio de personas que presenciaron el hecho, todo sucedió en los pasillos del edificio, donde el encargado le habría realizado reclamos al inquilino, lo que derivó en la agresión.

Tras el aviso de otros residentes, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y constataron que el atacante utilizó un cuchillo tipo carnicero para provocarle una excoriación en la parte superior de la espalda a la víctima. La lesión fue de carácter leve y no requirió atención médica.

Secuestraron réplicas de arma de fuego

Durante el procedimiento, los agentes también secuestraron dos réplicas de armas de fuego similares a pistolas calibre 9 milímetros, que resultaron ser dispositivos de airsoft y de gas comprimido.

En cuanto al móvil del hecho, los investigadores sostienen como principal hipótesis una deuda vinculada al alquiler, una problemática que, según vecinos, sería habitual en el lugar. No obstante, no descartan que hayan existido otros factores que desencadenaron la agresión.

El sospechoso fue reducido sin resistencia y permanece detenido, a la espera de la resolución judicial sobre su situación procesal.

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