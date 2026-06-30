Detuvieron a una pareja de mulas que transportaba más de dos kilos de cocaína en el estómago

Dos personas de nacionalidad boliviana fueron detenidas tras pasar 96 horas bajo custodia médica y policial en el Hospital Central de Mendoza por haber ingerido cápsulas de cocaína.

Las autoridades tuvieron que esperar el tiempo prudente para que la pareja pudiera completar la evacuación total de los elementos extraños.

El cruce de información entre la Unidad de Inteligencia Criminal "San Juan" y el Escuadrón 64 de la Gendarmería permitió identificar a los dos pasajeros en un servicio de transporte de larga distancia.

Las cápsulas de cocaína fueron detectadas a través de radiografías médicas.

El despliegue de las fuerzas de seguridad se concretó en un control vial sobre la unidad de pasajeros. Durante la fiscalización, el personal de Gendarmería procedió a la identificación de un hombre y una mujer bajo sospecha.

En la etapa de interrogatorios preliminares, los dos involucrados exhibieron inconsistencias y contradicciones al momento de justificar las razones de su viaje. Esto reforzó la hipótesis inicial sobre el transporte de sustancias ilegales.

Los agentes procedieron a realizar una requisa minuciosa de los efectos personales y el equipaje de mano de la pareja. En el interior de las pertenencias se hallaron guantes de látex y fármacos de uso común para afecciones y protección del sistema estomacal.

Los elementos secuestrados eran compatibles con el protocolo habitual utilizado para la ingesta y posterior transporte de estupefacientes con cápsulas, conocido como mulas.

Ambos sospechosos fueron trasladados al centro de salud para salvaguardar su integridad física mediante un monitoreo médico continuo ante el riesgo de una perforación intestinal.

Durante los cuatro días de internación, el personal de salud administró los tratamientos médicos para facilitar el proceso de evacuación de las cápsulas.

Al mismo tiempo, efectivos de la Policía mendocina mantuvieron un régimen de vigilancia permanente en la sala de internación.

Al finalizar el procedimiento de desintoxicación, se contabilizó la extracción de un total de 188 cápsulas plásticas herméticas que contenían una sustancia blanquecina. Las pruebas químicas ratificaron que el material era clorhidrato de cocaína.

El pesaje oficial de los estupefacientes fue de 2 kilos y 456 gramos, una carga que sería trasladada para su posterior fraccionamiento y distribución en Mendoza.

Los dos extranjeros quedaron detenidos e incomunicados imputados en el marco de la Ley 23.737 de Estupefacientes.