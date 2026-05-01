Detuvieron al conductor que provocó un violento triple choque en la Autopista 25 de Mayo

Tras el choque múltiple que tuvo lugar en las primeras horas del viernes en la Autopista 25 de Mayo, que incluyó a un automóvil, un micro una camioneta, el conductor del último vehículo fue detenido por negarse a realizar un control de alcoholemia.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió cerca de las 6 del viernes en la Autovía porteña, cuando el conductor de la camioneta Partner venía a exceso de velocidad y realizando maniobras temerarias para ir esquivando otros coches.

En ese momento, la camioneta impactó contra un Renault azul, en el que viajaban dos trabajadores que volvían a sus casas, pero este rodado impactó contra un micro de larga distancia que se dirigía a la localidad de Uribelarrea con cuatro pasajeros adentro y los dos choferes.

El brutal impacto hizo que el vehículo blanco terminara volcando y quedara de costado en la traza de la autopista. En ese momento, del interior del coche salió volando una botella de gaseosa que llamó la atención de los investigadores. Se trataba de una botella verde, de las utilizadas para la gaseosa lima, pero con un contenido de otro color, similar al de una gaseosa cola o vino.

Detención por negarse al control de alcoholemia

Al llegar la policía, el conductor de la camioneta blanca se negó a practicarse un control de alcoholemia, y según establece la ley de tránsito, en esos casos se presume que el resultado sería positivo, por lo cual quedó detenido.

Por el impacto, la autopista debió reducir dos carriles de circulación, lo que causó largas filas durante la mañana, y por otra parte, este choque empañó el debut del peaje sin barreras que comenzó a implementarse desde este viernes en la autopista porteña.



