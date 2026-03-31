Detuvieron al padre de Enzo Pérez denunciado por abuso sexual contra una nena de 12 años

Quedó detenido el papá del futbolista Enzo Pérez, actual figura de Argentinos Juniors y referente histórico de River Plate. Carlos Francisco Pérez, de 68 años, fue capturado por la policía el lunes por la noche en su domicilio de la localidad de Maipú, provincia de Mendoza, acusado del delito de abuso sexual simple.

La investigación es llevada adelante por la fiscal María de las Mercedes Moya, quien busca esclarecer lo sucedido dentro del ámbito familiar. La denuncia que originó el arresto fue presentada por la actual pareja del implicado, una mujer que decidió acudir a la justicia luego de escuchar el desgarrador testimonio de su hija menor de edad.

Según el relato que consta en la causa el episodio violento tuvo lugar el sábado por la noche en la casa. En ese momento, la mamá de la nena de 12 años se encontraba en la planta superior, mientras que su hija se había quedado abajo junto al ahora detenido.

Denuncia

La menor detalló que Pérez intentó abordarla de manera física, buscando darle un abrazo y un beso en la boca. El relato frente a su madre fue contundente y describió una situación de acoso.

"Cuándo vamos a estar juntos", le habría dicho el hombre a la nena. Ante la insistencia y el avance del sospechoso, la menor logró escapar del lugar para ponerse a resguardo.

Apenas escuchó lo que su hija tenía para contarle, la mujer se comunicó con el 911. Luego fue a la fiscalía a realizar la denuncia que dio inicio al expediente por abuso sexual simple.

Carlos Pérez permanece alojado en una dependencia policial a la espera de que se definan los próximos pasos procesales, que incluirían pericias psicológicas y la declaración de la víctima en Cámara Gesell. Mientras tanto, los investigadores trabajan en recolectar testimonios del entorno para determinar si existieron situaciones previas de similares características.

Por el momento, el futbolista Enzo Pérez no se ha pronunciado públicamente sobre la situación que atraviesa su padre.