El detalle de los hechos policiales más impactantes en Mendoza en las últimas horas

Jueves de alto impacto en Mendoza con las noticias más destacadas hasta ahora:

-A la detención del ladrón de gallinas, de los ladrones de alambre y del ladrón de un paquete de galletas, ahora se suma en Mendoza la detención de un hombre que robó una silla de las que se utilizan para ir a la playa. El acusado pasará un año en la cárcel. La "justicia" lo encontró responsable del robo en una vivienda ubicada en calle Moldes en la sexta sección de Ciudad. En la audiencia de juicio abreviado, Jonathan Iván Navarro aceptó la imputación y confesó haber cometido el hecho. Ese reconocimiento fue tenido en cuenta para arribar a un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, aunque la existencia de una condena anterior por robo impidió que la pena quedara en suspenso.

-7 menores de edad fueron abusados sexualmente en el departamento Las Heras. Por los hechos un hombre quedó detenido y sería el abuelastro de las víctimas. El acusado quedó imputado formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por la situación de guarda. Pasó directamente a la penitenciaría.

-Denuncian a estafadora serial mendocina. Se hizo pasar por jueza para ayudar a un hombre en una multa por alcoholemia, lo estafó y ahora seguirá en la cárcel. La justicia dictó prisión preventiva a la falsa jueza identificada como Lucrecia Ponce, de 52 años imputada en 3 casos de estafas. Le pudieron comprobar tres hechos donde a las víctimas les sacó gran cantidad de dinero en dólares y pesos.

-Venezolanos que viven en Mendoza dicen que les cuesta obtener información para saber qué paso con sus familiares. En la jornada pasada se registraron dos potentes terremotos que superaron la escala de 7 grados. En Venezuela están censuradas algunas redes sociales y como consecuencia de los sismos se cortaron servicios como la electricidad y las comunicaciones vía telefónica.

-Secuestraron más de 50 kilos de carne que se vendía en forma ilegal. Fue en el marco de operativos realizados en el departamento San Martín. También detectaron una faena clandestina en San Rafael. Como resultado, se decomisaron productos cárnicos transportados sin documentación respaldatoria y se secuestraron animales y elementos utilizados en la presunta faena clandestina.

-Un hombre quedó detenido cuando intentaba vender una escopeta calibre 16 que ofrecía por redes sociales. Fue sorprendido en un operativo policial realizado en calle La Isla y Callejón Morichetti en el departamento Maipú. El acusado de 38 años quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

-Incidente vial en el Corredor del Oeste. Fue en la mano que va hacia el centro antes de llegar a calle Juan José Paso frente al Aeroclub ubicado en la zona de La Puntilla. Esta mañana chocaron dos autos que íban en la misma dirección.

- Pidieron detener otra vez a los 3 policías involucrados en un crimen a la salida del boliche Queen en la zona de Dorrego, en Guaymallén. Los abogados de la familia de Cynthia Landi, la víctima del crimen y que tenía 39 años de edad, pidieron una imputación más grave contra los primeros 4 acusados en la causa de los cuales uno es el colectivo que confesó haber disparado y los otros 3 son policías de Mendoza.

-2 ladrones quedaron detenidos en Chacras de Coria. Intentaron robar un auto cuando el propietario bajó a comprar a una farmacia ubicada en calle Viamonte y Los Aromos. Amenazaron con matar al dueño y a su acompañante. Estos ofrecieron resistencia, forcejearon con los delincuentes y uno de ellos pidió que el cómplice los matara. Decidieron darse a la fuga, en la huida descartaron un arma de fuego que luego fue encontrada por personal policial cuando los perseguían. Finalmente los interceptaron y los detuvieron.

-Malargüe implementó un régimen de exclusión en boliches y festivales para personas violentas. La iniciativa surgió ante la necesidad de garantizar la seguridad, la convivencia pacífica y el normal desarrollo de las fiestas populares y eventos públicos que se realizan en ese Departamento.

-Una importante cantidad de personas se manifestaron en la puerta de la empresa que les cobró por las casas industrializadas que nunca les entregó. Sucedió esta mañana frente al galpón de la firma EyM ubicada en Guaymallén. Afirman que la mayoría entregó el total del dinero y que la empresa no cumple con los plazos de entrega. Otros denuncian que no les cumplieron con la calidad del material prometido.

-Denuncian irregularidades en el cementerio de General Alvear. Una mujer fue a visitar la tumba de su hijo y se encontró con que le habían construido dos nichos encima. Tiene pago el lugar hasta el año 2035, pidió explicaciones y desde el municipio reconocieron que se habían equivocado de lugar. El caso se suma a otra situación similar denunciada también en ese cementerio, por la familia de apellido Martín, quienes señalan que la comuna cubrió con hormigón la parcela donde descansaban los restos de su madre y sus hermanos. Lo cierto, es que desconocen si sus seres queridos fueron removidos del lugar o no.

-Inseguridad en San Martín. Tres jóvenes quedaron detenidos cuando circulaban con un arma de fuego. Los acusados tienen 18 y 19 años y fueron sorprendidos en un control de rutina. Además portaban cargadores con municiones y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.

-Inseguridad en Las Heras. Un hombre de 50 años fue atacado cuando llegaba anoche a su domicilio. El hecho tuvo lugar en la zona de "El Resguardo". Lo amenazaron con un arma blanca y lograron llevarle la moto.

-Inseguridad en Guaymallén. Asaltaron al conductor de un vehículo de aplicación. Tiene 27 años y fue atacado en la intersección de carril Tirasso y Tomás de Aquino. También lo amenazaron con un cuchillo y le robaron 20.000 pesos y el teléfono celular con el que trabaja.

-Inseguridad en Maipú. Detuvieron a un hombre que cobraba estacionamiento en la vía pública en forma ilegal. El acusado de 34 años fue interceptado en un patrullaje preventivo. No contaba con el permiso municipal ni con los chalecos identificatorios correspondientes.

-Buscan a un hombre de 30 años que desapareció en el departamento San Martín. Se llama Ezequiel Garay y la justicia pide que cualquier dato se lo de a conocer al teléfono 911. Se desconoce su paradero desde que salía de realizar trámites en un banco. En el caso investiga la fiscal Claudia Ríos.

-Un hombre fue baleado en el departamento Tunuyán. El hecho tuvo lugar anoche y la víctima de 57 años debió ser intervenido en la guardia del hospital Scaravelli. Producto de las lesiones fue trasladado al hospital Lagomaggiore en Capital. Los hechos estarían vinculados a una disputa de índole económica, según trascendió.