Los hechos policiales más impactantes de las últimas horas en Mendoza

Impacto en la provincia cuyana con los hechos denunciados más resonantes en lo que va de este miércoles:

-Abusos intrafamiliares fueron denunciados en el departamento Junín. El acusado es el padre de familia que tiene 62 años. Una de sus hijas aseguró que fue sometida sexualmente en reiteradas ocasiones desde pequeña. Cuando quedó embarazada de su propio padre a los 15 años, fue su madre quien la golpeaba en el abdomen para que abortara. La denunció también como cómplice de los vejámenes. El caso es investigado por el juez de garantías Leandro Puig.

-Una venezolana denunció a un empresario por abuso sexual y violencia de género en Mendoza. La mujer, de 33 años, aseguró que residía en Chile y que se vino con el hombre a convivir al barrio Sanidad ubicado en Ciudad. Agregó que, producto de estos hechos, la obligaba a mantener relaciones sexuales sin consentimiento que le provocaron sangrado y estuvo internada. Una ginecóloga dio fe del posible abuso y ahora la justicia aguarda el peritaje del Cuerpo Médico Forense para avanzar con la causa.

-Contaminación con materia fecal en la zona de Los Corralitos, en Guaymallén. La vecina que radicó la demanda civil consiguió que le arreglen los accesos a su vivienda. Otros vecinos del lugar ahora reclaman el mismo trato ante la falta de respuestas para solucionar el problema de los desbordes cloacales sobre carril Severo del Castillo y 2 de Mayo.

-Incidente vial en Las Heras. Esta madrugada el conductor de una camioneta se quedó dormido y chocó contra una columna. Sucedió en Acceso norte mano al aeropuerto pasando Manuel A. Sáez. El conductor se encuentra en buen estado de salud, la alcoholemia le dio negativo y por el impacto, el motor del vehículo quedó a 15 metros.

-Tragedia en San Rafael. Una camioneta terminó sumergida en el río Diamante y su conductor perdió la vida. La camioneta cayó al cauce del río y el conductor quedó atrapado debajo del vehículo. La víctima tenía 63 años. Su acompañante de 34 años pudo salir del agua y declaró que el conductor de la camioneta había quedado atrapado en su interior. Debieron cortar el caudal del río para realizar el rescate.

-Detuvieron a un hombre en Maipú que antes había estado preso por matar a su padrastro. En las últimas horas quedó aprehendido por agredir con un "garrote tumbero". Se trata de un individuo que, en el año 2017, le quitó la vida a la pareja de su madre con la ayuda de su hermano. Personal policial logró capturarlo tras una nueva denuncia. El acusado se llama Brian Jesús Pizzolatto, tiene 28 años, trabaja como albañil y volvió a quedar detenido casi una década después del crimen que lo llevó a prisión siendo apenas un adolescente.

-Importante operativo policial en la zona de Ugarteche. Esta mañana realizaron allanamientos en varios domicilios y tiene que ver con denuncias por posible abigeato, es decir el robo de animales para su posterior carneo y comercialización en forma ilegal.

-Soltaron a los dos mendocinos que estaban detenidos en Libia. Fueron expulsados de ese país y regresarán a la Argentina. Se informó que ahora arribaron a Turquía. Lucas Aguilera y Paula Giménez quedaron detenidos junto a otras personas que participaban de una caravana humanitaria con destino hacia la Franja de Gaza.

-Denuncias por estafas. Alrededor de 100 familias denunciaron que pagaron por casas industrializadas a una empresa ubicada en Guaymallén y no se las entregaron. Los damnificados aseguran que pagaron total o parcialmente viviendas industrializadas que debían ser entregadas en plazos de hasta 90 días, pero las construcciones nunca se concretaron. La firma prometía contar con una planta propia para fabricar y montar las casas, pero hasta el momento no ha cumplido. Aquellos que sí recibieron las viviendas también denuncian que no les cumplieron con la calidad prometida.

-Buscan a un hombre de 36 años desaparecido desde principios de junio en la zona de Las Heras. Alejandro Taini fue visto por última vez el 5 de junio. Vivía en situación de calle, suele frecuentar Guaymallén y Las Heras. Cualquier dato de interés, se pide comunicarse al 911.

-Un incendio consumió por completo dos viviendas ubicadas en la intersección de las calles México y Resistencia, en el interior del asentamiento 5 Mil Lotes del departamento de Las Heras. El siniestro se originó anoche y fue reportado a través de un llamado a la línea de emergencias 911, lo que motivó el inmediato desplazamiento de los efectivos de la Subcomisaría Iriarte y de los cuerpos de rescate hacia el lugar del hecho.

-Inseguridad en Capital. Un hombre quedó detenido en pleno centro. Fue interceptado en calles Chile y Sarmiento cuando circulaba con en auto con una pistola aire comprimido junto con un cargador. Luego de requisarle el vehículo y solicitarle documentación fue trasladado a sede de comisaría sexta.

-Inseguridad en Guaymallén. Asaltaron a un hombre. Lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron la moto. El hecho tuvo lugar en calle Paladini y Callejón Diablillo. La víctima de 32 años señaló que le cerraron el paso, lo amenazaron y tuvo que darles la moto.