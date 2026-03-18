Causa AFA: la Fiscalía solicita denegar el sobreseimiento de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, solicitó el rechazo de los pedidos de sobroseimiento que presentaron el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes investigados por la presunta retención indebida de $19.300 millones en impuestos y aportes.

El planteo fue elevado ante la Cámara, donde el representante del Ministerio Público rechazó los argumentos de las defensas, que sostienen que no hubo delito debido a la vigencia de normas que suspenden la ejecución de deudas fiscales para entidades sin fines de lucro.

En su dictamen, Pérez Barberá sostuvo que la suspensión de medidas de cobro no implica la extinción de la obligación tributaria ni la modificación de los plazos legales de pago.

"La obligación subsiste y los vencimientos no han sido alterados", remarcó, al tiempo que advirtió que la falta de ejecución no elimina la eventual responsabilidad penal.

Claudio "Chiqui" Tapia junto al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

La investigación apunta a la AFA por la presunta retención de fondos correspondientes a IVA, Ganancias y aportes patronales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Además de Tapia y Toviggino, están imputados el gerente general Gustavo Lorenzo, el secretario general Cristian Malaspina y el exsecretario Víctor Blanco, todos citados a indagatoria por el delito de apropiación indebida de tributos, que prevé penas de dos a seis años de prisión.

Las defensas argumentaron que, al no poder ejecutarse las deudas en el período en cuestión -en función de resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y del Ministerio de Economía de la Nación Argentina-, tampoco resultaban exigibles.

Ese planteo fue rechazado en primera instancia por el juez Diego Amarante y ahora será analizado por la Cámara.

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