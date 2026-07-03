Encontraron el cuerpo de un bebé descuartizado en un cementerio

El macabro hallazgo del cuerpo descuartizado de un bebé dentro de un cementerio conmueve a la localidad de General Güemes, en la provincia de Salta. Fue encontrado en las últimas horas por un grupo de empleadas y la Justicia busca a los responsables al tiempo que intenta determinar si el menor fue abandonado allí tras su muerte o falleció en el lugar.

El cuerpo fue hallado cuando las trabajadoras llegaron al predio para iniciar las tareas habituales de limpieza. Dieron aviso rápidamente a la Policía, que preservó la escena hasta la llegada de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que trabajaron en la recolección de pruebas para reconstruir las circunstancias del caso.

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Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva los datos sobre la identidad del bebé, el tiempo de nacido y la causa de la muerte. La investigación, asimismo, apunta a determinar si ya había muerto cuando fue abandonado en el cementerio o si el fallecimiento se produjo después.

Por este motivo, los investigadores aguardan el resultado de la autopsia que se conocerá en las próximas horas y será determinante para definir el avance de la causa.

Por su parte, el jefe de la Dirección Distrito de Prevención N° 7, comisario general Enrique Burgos, indicó que se están revisando filmaciones de cámaras de seguridad y recorriendo las inmediaciones en busca de información que permita identificar a los responsables.

En este marco, la Justicia ordenó una serie de pericias complementarias para establecer el recorrido que pudo haber realizado quien abandonó el cuerpo y verificar si existen testigos o registros que permitan reconstruir los movimientos previos al hallazgo.