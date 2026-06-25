"La van a encontrar cortada y tirada": la aterradora frase del presunto femicida de Guadalupe Ramos

El padre de la niñera de 19 años hallada muerta en Orán, provincia de Salta, rompió el silencio y detalló el calvario que vivía su hija debido a los constantes hostigamientos de su exnovio. El joven es el único detenido en la causa.

Raúl Ramos, recordó una frase escalofriante que la expareja de Guadalupe le había dicho: "Ustedes se van a arrepentir y la van a encontrar cortada y tirada en algún lado".

El papá de Guadalupe.

El entorno familiar de Guadalupe nunca aprobó la relación que la joven mantenía desde hacía aproximadamente ocho meses. Según detalló el papá consideraban que el muchacho era "un drogadicto y malviviente".

La última vez que vieron con vida a la víctima fue el domingo, cuando salió acompañada por el joven con el objetivo de regresar a un niño que cuidaba. Tras cumplir con su jornada laboral, se suponía que emprendería el retorno en soledad hacia su domicilio particular, pero nunca llegó a destino.

La última imagen de Guadalupe.

Las cámaras de seguridad de la zona urbana captaron los primeros tramos de su caminata, aunque el registro fílmico se interrumpe de forma abrupta en un punto ciego.

Los allegados de la víctima comenzaron a sospechar de manera directa cuando la madre de Guadalupe acudió al joven para pedirle explicaciones y este fingió desconocer su paradero.

El sospechoso aseguró inicialmente que no había mantenido contacto con ella durante las últimas horas del domingo. Sin embargo, su posterior desinterés frente a la desesperada búsqueda encendió las alarmas de los investigadores policiales de la provincia.

Ramos cuestionó con dureza la frialdad del imputado, quien justificó su falta de colaboración argumentando compromisos laborales en su tarea como bagayero de la zona fronteriza.

Qué analizan los investigadores en el caso de la muerte de la niñera

La fiscalía solicitó el análisis de los teléfonos celulares secuestrados en los distintos operativos. Los pesquisas buscan comprobar si existieron llamadas o mensajes extorsivos de última hora que confirmen el móvil.

La comunidad local se movilizó en las últimas horas para acompañar a la familia en el pedido de Justicia. La causa penal continúa bajo estricto secreto de sumario.



























