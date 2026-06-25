Revelan la autopsia a la niñera de 19 años hallada muerta en Salta

La autopsia realizada al cuerpo de Guadalupe Ramos, la niñera de 19 años hallada muerta en Salta tras permanecer desaparecida, reveló que la causa del deceso fue asfixia por ahorcamiento.

Los peritos determinaron que la data de muerte coincide con el día de su desaparición, abriendo interrogantes sobre el contexto del hecho.

La fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, ordenó nuevas medidas urgentes para esclarecer el caso.

La Justicia busca determinar de forma exhaustiva si existió intervención de terceros en el trágico desenlace.

Los detalles del informe forense y la prohibición de cremación

Especialistas del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) precisaron que el elemento constrictor hallado en la escena es compatible con las marcas del cuerpo. No obstante, se solicitaron estudios complementarios para ratificar este punto clave.

Por otra parte, la fiscal dispuso que los restos de la víctima sean entregados a la familia Ramos para su correspondiente inhumación en Salta. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal prohibió de forma estricta la cremación del cuerpo ante la posibilidad de requerir pericias adicionales.

Investigación abierta bajo protocolo de presunción de homicidio

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad UGAP Orán del CIF, cuyos investigadores iniciaron un abordaje interdisciplinario.

El protocolo actual exige que toda muerte dudosa sea catalogada inicialmente como un homicidio doloso hasta que se demuestre lo contrario.

Entre las directivas en curso se destaca el relevamiento de testigos clave en la zona del hallazgo. Asimismo, se analizan minuciosamente las cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir las últimas horas con vida de la joven niñera.