Detuvieron a la madre y al padrastro de un nene de dos años que murió en Salta: ¿víctima de maltrato?

La justicia salteña investiga la muerte de un niño de 2 años, y mientras se esperan los resultados preliminares de la autopsia que se le realizará en la jornada, se ordenó la detención de su madre (19) y padrastro (32) del menor.

En tanto, un dato que expusieron los abuelos paternos de Thiago Altamirano es que desde 2025 venían denunciando a la mujer por maltratos.

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El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, investiga las circunstancias que rodean la muerte del pequeño, ocurrida en las últimas horas en la ciudad de Salta.

Según consta en las actuaciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, fue llevado al hospital Papa Francisco por su madre (quien sostuvo que la criatura se cayó) y, ante la gravedad de la situación, fue derivado al hospital Materno Infantil, donde arribó sin signos vitales.

A la espera de la autopsia

Ante el reporte de lo sucedido, desde la Fiscalía se dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor en la vivienda, así como el traslado del cuerpo del menor al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia.

Las tareas investigativas se encuentran a cargo de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

Detención de ambos

Por otra parte, y mientras aguardan al resultado de la necropsia, el fiscal solicitó ante el juez de Garantías en turno la detención preventiva de la madre del menor y su pareja.

Además, los familiares directos recibieron asistencia, asesoramiento y contención por parte de la trabajadora social Daiana Alanis, integrante del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Enojo de los abuelos paternos

"Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes", manifestó Marta en diálogo con medios locales.

Tanto ella como su marido cuestionaron la lentitud de la Justicia y los reiterados reclamos ante organismos judiciales. En este sentido, recordó que habían participado activamente en la crianza de la víctima y de su hermano menor, un bebé de 10 meses.

"Prácticamente nosotros criamos a los bebés y la Justicia nos los sacó de la mano cuando sabían bien que la madre es adicta y alcohólica", sostuvo.

Pedido de justicia

A través de un escrito, los allegados al menor manifestaron su angustia por la pérdida y aseguraron que hacía tres meses que no podían ver a los niños. "Exigimos justicia por nuestro angelito", señalaron en la carta, donde también afirmaron que la tragedia "se pudo haber evitado".

Según el texto difundido en redes sociales, la familia cuestionó la actuación de distintos organismos que habrían intervenido en el entorno familiar del niño. "Thiago hoy estaría con vida", expresaron en el mensaje.

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