Ladrón ingresó a dos casas, vecinos lo redujeron a golpes y murió

Un joven de 27 años murió en la madrugada del jueves en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata tras haber sido golpeado por vecinos del barrio Nuevo Golf.

El sujeto fue sorprendido tras ingresar de manera agresiva en dos viviendas ubicadas sobre las calles Cerrito y Marcelo T. de Alvear al 3300.

Ante la situación, los vecinos de la zona lo interceptaron y lo atacaron para evitar que escapara antes de que llegara el auxilio policial.

La investigación, que inicialmente fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" por el fiscal Carlos Russo, quien busca determinar las responsabilidades detrás del fallecimiento del hombre que contaba con procesos penales previos por robo, violación de domicilio y contravenciones.

El episodio comenzó cerca de la una de la mañana, luego de un llamado al 911 que alertó sobre los disturbios y la presencia del intruso en las propiedades mencionadas.

Al arribar al lugar de los hechos, el personal del Comando de Patrullas logró reducir al individuo, quien en ese momento estaba siendo agredido por el grupo de vecinos.

Los efectivos solicitaron de inmediato una ambulancia para trasladarlo al hospital local, dado que presentaba diversas lesiones visibles producto del linchamiento. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso ingresó al centro de salud lúcido y consciente.

Una vez en el HIGA, los profesionales médicos le realizaron una serie de estudios clínicos y tomografías que, en un principio, no arrojaron datos que hicieran prever un desenlace fatal.

Sin embargo, la situación dio un vuelco drástico pocas horas después. "Cerca de las cinco de la madrugada se descompensó y no pudieron salvarlo", explicaron las fuentes consultadas.

Investigación

Ante esta situación, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 ordenó la realización de una autopsia para esclarecer si las agresiones sufridas en el barrio Nuevo Golf fueron determinantes.

El informe preliminar de los forenses confirmó que el cuerpo presentaba golpes y escoriaciones. No obstante, los peritos indicaron que ninguna de estas heridas poseía la entidad suficiente como para provocar la muerte por sí misma.

El examen médico reveló, además, que el fallecido presentaba un cuadro de hipoglucemia y que la causa directa del deceso fue un paro cardíaco.

Para profundizar en el análisis y descartar otras hipótesis, los investigadores tomaron muestras de las vísceras con el objetivo de realizar estudios complementarios y toxicológicos que permitan entender qué originó la descompensación fatal.