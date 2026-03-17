Femicidio en General Lavalle: estremecedores detalles del resultado de la autopsia

Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de Eugenia Mandiburu, asesinada en General Lavalle, arrojaron que sufrió un shock hipovolémico derivado de una hemorragia masiva. El examen forense detalló que la víctima presentaba dos heridas punzocortantes con desgarro en el lado izquierdo de su cuerpo, que fueron determinantes para el desenlace fatal.

La reconstrucción de los médicos legistas indica que, primero, Mandiburu habría recibido una puñalada en la zona del abdomen que sirvió para neutralizarla por completo. Una vez que la víctima se encontraba indefensa, el atacante procedió a realizarle un segundo corte profundo en el cuello, de aproximadamente 10 centímetros de largo, que provocó múltiples roturas vasculares irreversibles.

Por el femicidio, ocurrido en la vivienda ubicada en la intersección de las calles Cordine y Bartolomé Mitre, se encuentra detenido Javier Flores, ex pareja de la víctima. Los investigadores intentan esclarecer las circunstancias exactas del hecho, aunque las pruebas recolectadas hasta el momento complican la situación del hombre.

Femicidio

Según la investigación, tras haber asesinado a la empleada municipal, el agresor escondió el cuerpo detrás de un sillón del living para que no fuera visto desde el exterior. Flores abandonó la escena del crimen y se dirigió a los festejos locales de carnaval. Allí fue interceptado por la policía, quienes notaron que el sospechoso todavía vestía la ropa con la que habría cometido el femicidio.

Al momento de su detención en medio de la celebración, el hombre tenía manchas de sangre en sus zapatillas y restos hemáticos en la zona de la nuca. Además, los efectivos policiales observaron que tenía un corte visible en una de sus manos, presuntamente producido durante el forcejeo con la víctima. Toda la vestimenta que llevaba puesta fue secuestrada de inmediato por orden judicial para ser sometida a peritajes de ADN.

El cuchillo utilizado en el crimen también es objeto de análisis para determinar si pertenece a la casa o si fue llevado por el agresor con premeditación. Para la fiscalía, el ocultamiento del cuerpo y la posterior salida social del imputado son agravantes clave en la causa.

Durante el domingo, los restos de la mujer fueron despedidos en la Casa de la Cultura.

La Municipalidad de General Lavalle emitió un comunicado oficial y dispuso un día de asueto administrativo el lunes.

Flores permanece alojado en una dependencia policial y será indagado en las próximas horas bajo la imputación de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.